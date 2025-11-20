¡Mejora salarial! Hipódromo Camarero acuerda aumento en la paga por monta y mejoras en plan médico

Los jinetes y los dueños de caballos del Hipódromo Camarero acordaron este jueves un aumento en la paga por monta y mejoras en la cobertura del plan médico, informó la Confederación Hípica de Puerto Rico.

El acuerdo entre las partes entrará en vigor el 1 de enero de 2026, pendiente a que Camarero haga el ajuste correspondiente en su sistema de pago, indicó la Comisión de Juegos de Puerto Rico, que supervisa la hípica.

Según lo pactado, los jinetes que arriben a partir de la sexta posición en cada carrera recibirán $40 por monta. Previamente, todos los jinetes, sin importar el puesto de llegada, cobraban $20 por monta.

“Estuvimos casi dos años negociando. Tenemos que agradecer a Mónica Andreu, del Negociado Hípico de la Comisión de Juegos de Puerto Rico, y al Departamento del Trabajo, que fueron mediadores en toda esta situación”, dijo el director de la Confederación, Edwins Montaño.

El acuerdo se basa en la tercera propuesta presentada por los jinetes durante las negociaciones. La propuesta original buscaba que cada jinete cobrara $40 por cada carrera, sin distinción de posición.

Los dueños de los caballos no pagarán la monta a los jinetes que arriben en las primeras cinco posiciones, ya que esa compensación corresponde a la distribución del premio de la carrera según el puesto de llegada. Los jinetes reciben un 10.25 % del premio de la carrera en función de su posición final.