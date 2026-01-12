Habrá nuevo campeón en la NFL: los 49ers eliminan a los Eagles de Filadelfia

La NFL no tendrá un campeón consecutivo del Super Bowl.

Jalen Hurts, Saquon Barkley y los Eagles de Filadelfia fueron eliminados el domingo por los 49ers de San Francisco en un juego de comodines de la NFC.

Ahora, la presión aumentará sobre el entrenador Nick Sirianni y el coordinador ofensivo Kevin Patullo.

El trabajo de Sirianni no debería estar en peligro. Ha sido un ganador desde que llegó a Filadelfia en 2021. Cinco apariciones en playoffs, tres títulos de división, dos apariciones en el Super Bowl y un trofeo Lombardi en cinco temporadas.

Pero habrá responsabilidad por una ofensiva estancada que plagó a Filadelfia durante toda la temporada y que se mostró nuevamente en una actuación de un solo partido.

Patullo es el probable chivo expiatorio, aunque hay mucha culpa para repartir.

“Habrá tiempo para evaluar el desempeño de todos. En este momento, siento por todos nuestros muchachos en el vestuario, todos los jugadores, todos los entrenadores, la oficina principal, todos los que trabajan tan duro, los fanáticos que vienen y nos apoyan, el Sr. (presidente/CEO Jeffrey) Lurie. Lo siento por todos nosotros, por todos ellos, y habrá tiempo para evaluar todo lo que viene”, señaló Sirianni.

Los Eagles lograron solo 19 puntos y 307 yardas enfrentando a una defensa que carecía de sus dos mejores jugadores: el cazamariscales cinco veces ‘Pro Bowl’ Nick Bosa y el apoyador cuatro veces ‘All-Pro’ Fred Warner, entre otros.

Hurts no pudo encontrar su ritmo a pesar de un juego terrestre efectivo. Barkley tuvo 106 yardas por tierra en 26 acarreos, pero su éxito no abrió oportunidades para el ataque aéreo. Hurts completó 20 de 35 pases para 168 yardas con un touchdown. A.J. Brown atrapó solo tres de siete objetivos para 25 yardas.

La secuencia final resumió las luchas del equipo.

Con un marcador de 23-19 en contra, Hurts completó cinco de sus primeros seis pases para avanzar desde la yarda 35 de Filadelfia hasta la yarda 20 de San Francisco. Después de recibir una captura, los Eagles enfrentaron un segundo y 11 con poco menos de un minuto por jugar.