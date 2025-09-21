¡Historia! Ayden Owens Delerme gana plata en el Mundial con récord nacional en el décalo

El boricua Ayden Owens Delerme lo logró finalmente, luego de quedarse corto en Oregon 2022, Budapest 2023 y París 2024.

El boricua logró la medalla de plata en esta mañana del domingo en el décalo del Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025 para subir al podio finalmente en un evento grande de atletismo mundial.

Owens Delerme ganó la plata con su ejecución en la prueba final del décalo, la carrera de 1,500 metros, que le impulsó a sumar 8,784 puntos y finalizar segundo en el standing global para conquistar la medalla de plata.

Los 8,784 puntos representan una nueva marca nacional. La marca previa era suya con 8,732 puntos en el 2024.

Los 8,784 puntos se quedaron a 10 tantos del oro y primer lugar de la competencia, que lo ganó el alemán Leo Neugebauer.

Es la quinta medalla mundial que logra un atleta de pista y campo de Puerto Rico luego de las que conquistaron los vallistas Javier Culson y Jasmine Camacho Quinn (activa).

Culson ganó plata en los 400 metros con vallas plata en Berlín 2009 y Degeau 2011. Camacho ganó bronce 100 metros con vallas en Oregon 2022 y plata en Budapest 2023.

Ayden Owens fue ubicado en tercer lugar del standing global del décalo a la prueba de 1,500 metros. Y avanzó al segundo lugar en el standing y la plata en el podio con un segundo puesto en la distancia con un registro de 4:17.91 minutos. Fue el mejor 1,500 de Owens Delerme en la temporada.

Con esa ejecución, Owens Delerme desbancó del segundo lugar al estadounidense Kyle Garland, quien descendió al tercer lugar y la medalla de bronce con una puntuación de 8,703. Garland corrió los 1,500 metros en 4:45.45 para el decimotercer lugar en la prueba.

Owens Delerme (Arkansas), Neugebauer (Texas) y Garland (Georgia) fueron todos rivales en la NCAA.

Owens Delerme fue cuarto lugar en el décalo de Oregon 2022. En París 2024 iba a ritmo de medallas luego del primer día de competencias, al igual que en Budapest 2023.