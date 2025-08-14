Hospitalizado tras ser mordido por un murciélago: famoso árbitro de la WWE pasa tremendo susto

Charles Robinson, legendario árbitro de la lucha libre profesional, fue hospitalizado tras ser mordido por un murciélago, reveló el estadounidense en sus redes sociales acompañado de un video.

“Gran manera de empezar la mañana. Son las 2:00 a.m. y me mordió un murciélago. Así es... ¡un murciélago! Cuatro horas después, en emergencias y con seis vacunas“, manifestó.

Robinson, de 61 años y exintegrante de la ahora extinta WCW, actualmente está vinculado a la WWE en la marca SmackDown. Su famoso ‘sprint’ hacia el ring en WrestleMania 24, corriendo por completo el pasillo, se volvió un meme ampliamente reconocido.

Recientemente en julio, durante el Saturday Night’s Main Event, recibió accidentalmente un ‘spear’ del luchador Goldberg que le provocó una fractura de costilla. A pesar del golpe, lo afrontó con buen humor y afirmó que volvería a SmackDown rápidamente.