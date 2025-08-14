Hospitalizado tras ser mordido por un murciélago: famoso árbitro de la WWE pasa tremendo susto
Charles Robinson tuvo que ser atendido de emergencia tras un incidente en la madrugada del miércoles
14 de agosto de 2025 - 5:37 PM
Charles Robinson, legendario árbitro de la lucha libre profesional, fue hospitalizado tras ser mordido por un murciélago, reveló el estadounidense en sus redes sociales acompañado de un video.
“Gran manera de empezar la mañana. Son las 2:00 a.m. y me mordió un murciélago. Así es... ¡un murciélago! Cuatro horas después, en emergencias y con seis vacunas“, manifestó.
Robinson, de 61 años y exintegrante de la ahora extinta WCW, actualmente está vinculado a la WWE en la marca SmackDown. Su famoso ‘sprint’ hacia el ring en WrestleMania 24, corriendo por completo el pasillo, se volvió un meme ampliamente reconocido.
Recientemente en julio, durante el Saturday Night’s Main Event, recibió accidentalmente un ‘spear’ del luchador Goldberg que le provocó una fractura de costilla. A pesar del golpe, lo afrontó con buen humor y afirmó que volvería a SmackDown rápidamente.
“Este es el culpable que me atrapó. ¡Qué lindo!“, agregó Robinson, al tiempo que mostraba en una foto el murciélago que lo envió al hospital.
