Noticia
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Irad Ortiz impone récord y se queda con el liderato de dinero producido en la hípica de Estados Unidos

Finalizó la temporada con un corto margen de ventaja sobre el francés Flavien Prat

1 de enero de 2026 - 1:02 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Irad Ortiz estableció, de paso, un nuevo récord de dinero producido en una temporada para la hípica estadounidense. (Ramn "Tonito" Zayas)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El jockey Irad Ortiz retuvo de forma dramática el título de dinero producido por sus montas, pese a no poder competir en la jornada final de la temporada. El francés Flavien Prat, quien finalizó segundo, quedó a solo $1,669 de superarlo, por una “cabeza”.



Ortiz ganó el título con $40,497,847 en premios generados, cifra que además establece un nuevo récord de dinero producido en una temporada en la hípica de Estados Unidos.

La temporada concluyó en la jornada de Despedida de Año. Ortiz tenía previsto finalizarla en el hipódromo Santa Anita, en California, pero el programa fue suspendido por lluvia, lo que lo dejó sin oportunidades de montar y generar ingresos adicionales.

Mientras tanto, Prat sí tuvo acción en Despedida de Año en el hipódromo Aqueduct, en Nueva York, donde consiguió tres victorias y figuró en el dinero en otras competencias. Sin embargo, sus esfuerzos no fueron suficientes y se quedó corto a corto margen.

De cara a la última carrera de la temporada en Aqueduct, el francés necesitaba al menos un tercer lugar para superar a Ortiz y cerrar primero en la estadística de dinero producido. No obstante, finalizó cuarto, a cabeza de diferencia del tercer puesto, que fue ocupado por el boricua Luis Fernando Rivera, quedando así a $1,669 del liderato.

¿Séptimo premio Eclipse?

El primer lugar en dinero producido es una estadística de gran peso en la selección del jinete ganador del Premio Eclipse, que reconoce a lo mejor de cada temporada en la hípica estadounidense.

Ortiz ha ganado seis premios Eclipse en las últimas ocho temporadas. Con uno más empataría con el máximo ganador de todos los tiempos, el retirado jinete estadounidense Jerry Bailey.

Históricamente, los jinetes puertorriqueños han conquistado 10 premios Eclipse. Entre los galardonados figuran los miembros del Salón de la Fama Ángel “Junior” Cordero y John Velázquez, así como José Luis Ortiz, hermano de Irad.

Aunque la estadística de dinero producido es clave para el premio, también se consideran otros factores importantes, como las victorias en carreras clásicas. En ese renglón, Prat —ganador del Eclipse 2024— superó a Ortiz en triunfos en clásicos de Grado I.

ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
