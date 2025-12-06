Irad Ortiz Jr. establece nuevo récord de dinero producido en una temporada en la hípica estadounidense
El estelar jinete puertorriqueño llegó a la cifra de $39,200,000
6 de diciembre de 2025 - 1:33 PM
El destacado jinete boricua Irad Ortiz Jr., quien este sábado podría solidificar su liderato en la temporada 2025 de la hípica estadounidense, estableció nuevamente el jueves el récord de dinero producido en una temporada en ese circuito.
El trujillano lo restableció con su cuarta victoria de la jornada del jueves en el Hipódromo Gulfstream Park de Miami, resultado que fijó un nuevo récord de $39,200,000 en premios producidos.
La marca anterior también le pertenecía, con $39,193,365, establecida durante la temporada 2023.
Ortiz podría ampliar el récord este sábado, cuando compita en el Hipódromo Aqueduct de Nueva York en importantes pruebas clásicas como el Cigar Mile y el Remsen Stakes, este último clasificatorio para el Kentucky Derby 2026.
Luego de su participación en Aqueduct el sábado, Ortiz viajará el domingo a Panamá para tomar parte en los clásicos de la Serie Hípica del Caribe, donde montará, entre otros compromisos, al representante boricua Conspirador PR en la Copa Confraternidad.
IRAD ORTIZ, JR. has set the all-time single-season earnings record in North America with $39,200,190 in 2025 earnings!! 🏆🏇@iradortiz established the new mark after his 4th win of the day yesterday in the 9th race at @GulfstreamPark aboard Pulstar for trainer Wesley Ward.… pic.twitter.com/v9gsGSZ4q5— Equibase (@Equibase) December 5, 2025
Aún con el récord, Ortiz no ha asegurado el título de la temporada 2025 de Estados Unidos porque el jinete francés Flavien Prat, le sigue en segundo lugar a unos $800,000 de diferencia.
Prat también tiene este sábado importantes montas en el Cigar Mile y en el Remses en Aqueduct.
Si termina 2025 como líder en la estadística de dinero producido, el boricua seguramente conquistará su sexto Premio Eclipse, galardón que reconoce al jinete más destacado de la temporada, y quedará a uno de igualar al máximo ganador del premio en la historia, el estadounidense Jerry Bailey.
The Road to the @KentuckyDerby continues this Saturday with the historic Remsen Stakes to be contested at Aqueduct for the final time!— Equibase (@Equibase) December 5, 2025
Since it's inaugural running in 1904 at Jamaica Race Course before moving to Aqueduct in 1959, the Remsen has produced 6 Kentucky Derby… pic.twitter.com/C3N3XSMbw5
Ortiz también lidera la temporada 2025 de la hípica estadounidense en primeros lugares con 332 triunfos. Sin contar la jornada del sábado, suma 1,531 montas, con un promedio de victorias de 22 por ciento y un 54 por ciento de llegadas en el dinero.
