Irad Ortiz Jr. establece nuevo récord de dinero producido en una temporada en la hípica estadounidense

El destacado jinete boricua Irad Ortiz Jr., quien este sábado podría solidificar su liderato en la temporada 2025 de la hípica estadounidense, estableció nuevamente el jueves el récord de dinero producido en una temporada en ese circuito.

El trujillano lo restableció con su cuarta victoria de la jornada del jueves en el Hipódromo Gulfstream Park de Miami, resultado que fijó un nuevo récord de $39,200,000 en premios producidos.

La marca anterior también le pertenecía, con $39,193,365, establecida durante la temporada 2023.

Ortiz podría ampliar el récord este sábado, cuando compita en el Hipódromo Aqueduct de Nueva York en importantes pruebas clásicas como el Cigar Mile y el Remsen Stakes, este último clasificatorio para el Kentucky Derby 2026.

Luego de su participación en Aqueduct el sábado, Ortiz viajará el domingo a Panamá para tomar parte en los clásicos de la Serie Hípica del Caribe, donde montará, entre otros compromisos, al representante boricua Conspirador PR en la Copa Confraternidad.

Aún con el récord, Ortiz no ha asegurado el título de la temporada 2025 de Estados Unidos porque el jinete francés Flavien Prat, le sigue en segundo lugar a unos $800,000 de diferencia.

Prat también tiene este sábado importantes montas en el Cigar Mile y en el Remses en Aqueduct.

Si termina 2025 como líder en la estadística de dinero producido, el boricua seguramente conquistará su sexto Premio Eclipse, galardón que reconoce al jinete más destacado de la temporada, y quedará a uno de igualar al máximo ganador del premio en la historia, el estadounidense Jerry Bailey.