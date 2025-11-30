Opinión
Otros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Irad Ortiz Jr. montará a Conspirador PR en la Copa Confraternidad en Panamá

El ejemplar nativo será uno de los cuatro representantes de Puerto Rico en la Serie Hípica del Caribe

30 de noviembre de 2025 - 2:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La conexión de Conspirador PR, que irá esta vez con Irad Ortiz en los controles, tienen al ejemplar trabajando en Panamá para participar en el clásico Copa Confraternidad. (Cortesía/Camarero)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El destacado jinete puertorriqueño Irad Ortiz Jr. montará al potro nativo Conspirador PR en el clásico Copa Confraternidad, carrera que forma parte de la Serie Hípica del Caribe. El evento se celebrará el 7 de diciembre en Panamá, y la participación del binomio fue anunciada a través de las redes sociales oficiales de la competencia.

Conspirador PR es uno de los cuatro representantes de Puerto Rico en la Serie Hípica del Caribe, circuito que tiene como carrera estelar el Clásico del Caribe, programado en el Hipódromo Presidente Remón, en Ciudad de Panamá.

Los otros tres ejemplares boricuas son Radiólogo, que competirá en el Clásico del Caribe, y los importados Upstanding y Eddie Felson, quienes participarán en la Copa de Importados, reservada para caballos de procedencia extranjera.

Conspirador PR tuvo participación en la Triple Corona puertorriqueña de 2024, donde logró la victoria en la tercera y última etapa, conocida como la última pata. Ya como cuatroañero en 2025, suma cuatro triunfos en siete salidas, aunque aún no ha ganado un clásico en su categoría.

El ejemplar es propiedad de Rubén Luna y es entrenado por Alexis Rivera.

Trascendió que Upstanding es señalado como el representante puertorriqueño con mayores posibilidades de victoria en la serie. El caballo, entrenado por José Dan Vélez y montado por Juan Carlos Díaz, impuso en julio un récord de pista en el Hipódromo Camarero durante el Clásico José Celso Barbosa, específicamente en la carrera José Celso Barbosa. No obstante, en su presentación más reciente fue superado por Eddie Felson.

Tags
Irad OrtizPanamáSerie Hípica del CaribeCaballosHipódromo Camarero
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
