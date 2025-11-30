Irad Ortiz Jr. montará a Conspirador PR en la Copa Confraternidad en Panamá

El destacado jinete puertorriqueño Irad Ortiz Jr. montará al potro nativo Conspirador PR en el clásico Copa Confraternidad, carrera que forma parte de la Serie Hípica del Caribe. El evento se celebrará el 7 de diciembre en Panamá, y la participación del binomio fue anunciada a través de las redes sociales oficiales de la competencia.

Conspirador PR es uno de los cuatro representantes de Puerto Rico en la Serie Hípica del Caribe, circuito que tiene como carrera estelar el Clásico del Caribe, programado en el Hipódromo Presidente Remón, en Ciudad de Panamá.

Los otros tres ejemplares boricuas son Radiólogo, que competirá en el Clásico del Caribe, y los importados Upstanding y Eddie Felson, quienes participarán en la Copa de Importados, reservada para caballos de procedencia extranjera.

Conspirador PR tuvo participación en la Triple Corona puertorriqueña de 2024, donde logró la victoria en la tercera y última etapa, conocida como la última pata. Ya como cuatroañero en 2025, suma cuatro triunfos en siete salidas, aunque aún no ha ganado un clásico en su categoría.

El ejemplar es propiedad de Rubén Luna y es entrenado por Alexis Rivera.