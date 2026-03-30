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Irad Ortiz Jr. asegura otro ejemplar al Kentucky Derby

El jinete boricua suma otro clasificado y lidera la presencia puertorriqueña rumbo a Churchill Downs

30 de marzo de 2026 - 10:39 AM

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Irad Ortiz Jr. ha montado a los tres potros que ocupan los primeros lugares en la clasificación rumbo al Kentucky Derby. (Eduardo Munoz)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El destacado jinete boricua Irad Ortiz Jr. y el potro Renegade ganaron el sábado el Arkansas Derby y, con ese triunfo, aseguraron su boleto al Kentucky Derby del 2 de mayo.

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También en otra carrera clasificatoria celebrada ese mismo día, el potro Commandment —que ha sido montado por Ortiz Jr. en la ruta al Derby— aseguró su pase al ganar el Florida Derby, una de las principales competencias clasificatorias para la llamada Carrera de las Rosas. Commandment fue montado el sábado por el francés Flavien Prat, actual ganador del Premio Eclipse.

Con estas dos carreras clasificatorias y restando cerca de un mes para el Kentucky Derby, que contará con 20 ejemplares, la tabla de clasificación presenta siete caballos con jinetes boricuas entre las primeras 10 posiciones.

Ortiz Jr. tiene montas en los primeros tres lugares con Commandment, Renegade y Fulleffort, aunque no montó a Commandment en la prueba del sábado.

Los también jinetes boricuas Cristian Torres (Silent Tactics), Edwin Maldonado (Pavlovian), Jaime Torres (Incredibolt), José Luis Ortiz (Golden Tempo) y John Velázquez (Class President) tienen ejemplares ubicados entre los primeros 10 de la clasificación.

José Luis Ortiz ganó el sábado la prestigiosa y onerosa Dubai World Cup.

El jinete carolinense Manuel Franco también figura en la tabla de clasificación con el potro Iron Honor, que ocupa el decimotercer puesto.

Los hermanos Ortiz, junto a Jaime Torres, John Velázquez y Manuel Franco, han ganado cada uno al menos una carrera de la Triple Corona estadounidense, encabezada por el Kentucky Derby.

Naturalmente, de esta semana al 2 de mayo pueden ocurrir cambios. En el camino quedan otras carreras clasificatorias y, además, los dueños pueden retirar a sus ejemplares por lesiones u otros motivos competitivos.

Velázquez, ganador de tres ediciones del Kentucky Derby, tiene tres ejemplares entre los primeros 20 de la tabla de clasificación. El sábado, en el Florida Derby, montó a uno de los favoritos, Nearly, pero no tuvo el rendimiento esperado. Nearly ocupa el puesto 19 en la clasificación.

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Irad OrtizKentucky DerbyHipismo puertorriqueñoJohn Velázquez
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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