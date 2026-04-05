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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Irad Ortiz tiene un dulce problema hacia el Kentucky Derby

Entre talento, lealtades y negocios, una decisión puede cambiarlo todo

5 de abril de 2026 - 4:40 PM

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El jinete boricua Irad Ortiz analiza sus opciones rumbo al Kentucky Derby. (Ramón "Tonito" Zayas)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

A un mes del Kentucky Derby, el jinete Irad Ortiz tiene la monta de tres de los primeros cinco caballos clasificados al evento, por lo que deberá decidirse por uno.

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Cuenta con Further Ado, que clasificó el sábado de manera impresionante. También tiene a Renegade, perteneciente a la cuadra del reconocido entrenador Todd Pletcher, y a Fulleffort, que es del mismo entrenador de Further Ado. Además, podría optar por Commandment, caballo con el que Ortiz ganó en su penúltima presentación, resultado que le permitió sumar puntos de clasificación al Derby.

Further Ado, Renegade y Commandment figuran como contendores al Derby.

Este diario consultó al veterano agente de jinetes Mario “Tico” García para conocer cómo es el proceso de escoger un ejemplar cuando se tiene ese privilegio. García fue agente en Puerto Rico de Ortiz y de John Velázquez.

García explicó que el proceso de selección puede basarse en la calidad del animal o en el aspecto comercial del hipismo.

“Si es por el caballo, es fácil”, dijo García, quien considera a Further Ado como el mejor de todos, luego de que ganara por 11 cuerpos el clásico Blue Grass el sábado. “A mí me gusta Further Ado; corrió como una máquina”.

“Si es por el negocio, debe ir con el caballo de Pletcher (Renegade). En esta situación, el entrenador cuyo caballo Irad no escoja puede molestarse, y eso podría afectar la relación profesional. Irad lleva varios años montando para Pletcher”, agregó.

Pletcher es uno de los entrenadores más exitosos de la hípica estadounidense, con contendores de alto nivel cada año. El ocho veces ganador del Premio Eclipse ha conquistado el Derby en dos ocasiones.

García añadió que la decisión se toma en conjunto entre el jinete y su agente, que en este caso es Steve Rushing. Ambas partes se reúnen, analizan la situación, toman una decisión y la comunican.

Existen riesgos en este proceso, ya que un caballo puede ser retirado de la carrera, dejando al jinete sin monta. Asimismo, un entrenador podría reducir futuras oportunidades si el jinete decide no montar su ejemplar.

“Es complicado. Es un ‘tostoncito’ bien dulce”, describió García.

El tipo de caballo y su ajuste al estilo del jinete no suele ser un factor determinante en estos casos.

“Con un jockey de ese nivel, que es de élite, todos los caballos le corren”, afirmó García.

El tiempo para tomar la decisión puede ser corto o prolongado, dependiendo de la presión que ejerzan los dueños de los caballos.

“Eso va a depender de la presión que pongan los dueños”, indicó.

Siete montas para el Derby

Además de Ortiz, otros seis jinetes boricuas tienen montas clasificadas para el Derby, donde compiten 20 ejemplares.

Jaime A. Torres, Cristian A. Torres, José Luis Ortiz, John Velázquez, Edwin Maldonado y Manuel Franco cuentan, al día de hoy, con montas para el Derby.

Jaime Torres se encuentra en una situación similar a la de Irad Ortiz, ya que tiene dos caballos clasificados: Incredibolt y Albus. Este último aseguró su puesto el sábado en Nueva York, tras ganar el clásico Wood Memorial.

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Irad OrtizHipismo puertorriqueñoKentucky DerbyHipismo
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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