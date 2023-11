Israel Vega Santiago se emociona al hablar sobre los “Arqueros del Río Encantado”, un equipo de tiro con arco que fundó hace 18 años en su amado pueblo de Florida y que se ha convertido en herramienta para transformar la vida de muchos jóvenes que practican el deporte de las flechas y el viento.

El educador jubilado ha dedicado su tiempo, de manera voluntaria, a enseñar esta disciplina a decenas de participantes que fluctúan entre 8 a 70 años y quienes llegan a las instalaciones deportivas ubicadas en el sector Parcelas Selga, con el propósito de aprender los pormenores de la arquería.

A pesar de su desempeño como maestro de educación física por más de 25 años, su relación con este deporte se dio de manera fortuita, cuando fue invitado por la Federación de Tiro con Arco de Puerto Rico a tomar unos talleres en el Albergue Olímpico de Salinas.

“Esos talleres eran para que fuésemos jueces de tiro con arco. Pero yo lo que quería era aprender a tirar con arco bien, porque me gustaba la arquería. Había comprado un arco por mi cuenta, que no sabía que no era mi medida y los arcos se compran por medida. Yo tiraba a lo loco”, confesó el hombre de 72 años.

“Al finalizar el curso nos dieron unos exámenes y, para buena o mala suerte, la única persona que pasó los exámenes fui yo. Eso fue en el 2002. Me dijeron que me iban a citar para darme una asignación en algún lugar del mundo para que fuera a trabajar como juez. Cogí un mamotreto que me dieron, pero no le hice mucho caso porque no me interesaba ser juez”, recordó el egresado de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.

Así se convirtió en el primer juez de Puerto Rico para la Federación Internacional de Tiro con Arco, tras aceptar la invitación que lo llevaría a la República Checa

“Allá estuve 13 días, después me dieron otras asignaciones en Brasil, Argentina, México, entre otros. Yo tenía que viajar dos veces al año y, así estuve trabajando con ellos por dos años. Tenía 61 años y los jueces se retiran a los 65, pero yo sentía que ya era demasiado”, resaltó al señalar que declinó continuar con la misión.

“Notifiqué a la federación internacional mi decisión, pero me quedé en la federación local como coach y trabajé en Bayamón por dos años. Después, la presidenta en aquel momento que era Gloria Rosa me dijo que, si quería hacer un campo de tiro u otro grupo que no fuera en Bayamón que, era el único lugar donde había un club de tiro con arco y, yo decidí hacerlo en Florida”, manifestó.

En su búsqueda para establecer un campo fuera de la zona metropolitana, el educador consiguió un lugar en Barceloneta a donde permaneció por ocho meses pues, quería trasladar el equipo a Florida.

“La gente de allá (Barceloneta) vino para acá y, empecé con muchachitos de la escuela elemental Ricardo Rodríguez, además de reclutar muchachos de la escuela intermedia y superior. Ahí con unos padres hicimos una directiva y se pudo lograr en 2005″, expuso.

De esa manera, identificaron el sitio a donde más tarde erigieron un edificio, pero la encomienda no resultó fácil ya que, luego de una intensa lucha, “logramos aplanar un poco el terreno porque esto era un monte”.

“Conseguimos la permisología para que el campo cumpliese con las disposiciones de la federación y poder hacer eventos acá. Estuvimos en esa lucha desde el 2005 y lo conseguimos hace un año. Todavía nos faltan muchas cosas para que este campo de tiro sea ideal y necesitamos equipo”, señaló.

“Ahora mismo, necesitamos 25 pacas que, son los parapetos donde van a dar las flechas y cada uno cuesta cerca de $800 y, además, se traen desde la fábrica en Estados Unidos. Es un flete que cuesta mucho dinero. Actualmente, hay 33 participantes que, oscilan entre 8 hasta 70, 80 o 90 años, los que lleguen”, afinó al mencionar que, actualmente, su participante de mayor edad tiene 66 años.

Aunque la mayoría de los estudiantes provienen de Florida, hay otros participantes que viajan desde Utuado, Isabela y Barceloneta, entre otros pueblos, para practicar el deporte.

Asimismo, adelantó que, para convertirse en buen arquero, el practicante debe ser consecuente en sus entrenamientos, que pueden durar entre 8 a 12 años.

De hecho, Israel fue coach del Equipo Nacional por varios años y se ha dedicado a ayudar a la juventud de su pueblo a través del deporte.

“Habían dos muchachos que yo los iba a buscar a las villas (el caserío). Uno de ellos me decía: ‘Ven y búscame que yo no quiero bajar, porque los amigos míos me ofrecen cosas que yo no quiero’. Lo buscaba a él y a otro que estaba cerquita. Ahora es biólogo marino y el otro es rescatista”, esbozó el también padre de tres hijas.

“He tenido más de cinco muchachos que han representado a Puerto Rico en la federación y esto me causa emoción. Tenemos un hombre bueno, que es Jean Pizarro, presidente de la federación. Fue mi estudiante en Bayamón, en 2002 o 2003. Ahora es el tercero en el mundo”, concluyó.

