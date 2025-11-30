Janessa Michelle Fonseca conquista la plata en el Mundial de Karate
La puertorriqueña cayó en la final ante la francesa Thalya Sombe tras una actuación sobresaliente en El Cairo
30 de noviembre de 2025 - 2:12 PM
La puertorriqueña Janessa Michelle Fonseca obtuvo la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Karate 2025, celebrado en El Cairo, Egipto, tras caer en la final de la categoría de kumite femenino -68 kg ante la francesa Thalya Sombe, 3-1.
Fonseca avanzó hasta la final luego de una destacada actuación que incluyó una victoria 3-2 sobre la suiza Elena Quirici, una de las competidoras más experimentadas y con mejores resultados en la división. Desde la primera jornada, la puertorriqueña mantuvo un desempeño sólido que le permitió superar a rivales de alto nivel en una de las categorías más competitivas del torneo.
“La actuación de Janessa nos llena de un orgullo inmenso. Lo que hizo en El Cairo demuestra su carácter, su disciplina y el nivel competitivo que ha alcanzado”, expresó la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Sara Rosario.
“Ganar una medalla mundial no es tarea sencilla, y verla luchar con pasión por Puerto Rico nos confirma que estamos ante una atleta excepcional. Este resultado también refleja el compromiso de nuestro sistema deportivo y el trabajo conjunto con nuestras federaciones”, agregó Rosario
La medalla representa un hito para el karate puertorriqueño y refuerza la presencia de la isla en competencias internacionales. El resultado, además, supone un impulso para el desarrollo de la disciplina en Puerto Rico.
