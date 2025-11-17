Opinión
17 de noviembre de 2025
86°lluvia ligera
Otros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jinetes y dueños del Hipódromo Camarero no llegan a un acuerdo sobre la paga

Tras décadas de bajas remuneraciones, los jockeys buscan un aumento sin afectar la estabilidad del hipismo

17 de noviembre de 2025 - 3:44 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jinetes y dueños regresan a la mesa del jueves con el Departamento del Trabajo como mediador. (Ramon "Tonito" Zayas)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
fernando.ribas@gfrmedia.com

Los jinetes y dueños de caballos del Hipódromo Camarero no llegaron a un acuerdo esta semana para mejorar la paga de los jockeys. En su lugar, los jinetes enviaron una tercera propuesta, que será evaluada el jueves, según confirmaron ambas partes.

El miércoles, los dueños rechazaron pagar $40 a cada jinete por carrera. Su propuesta establece que los jinetes recibirían $40 únicamente si ocupan posiciones desde el séptimo hasta el último lugar.

Ante este rechazo, los jinetes presentaron una tercera propuesta: que los dueños paguen $40 a cada jinete que llegue a partir del quinto puesto, según explicó la representante de los jinetes, Gezzele Algarín.

La Comisión de Juegos de Puerto Rico confirmó a El Nuevo Día que habrá una reunión el jueves entre las partes. Esta Comisión supervisa el deporte hípico en la isla. Los dueños de caballos también confirmaron que la tercera propuesta contempla pagar $40 a los jinetes que lleguen desde el quinto puesto de llegada.

Actualmente, y desde hace más de 30 años, los jinetes cobran $20 por cada monta. Los que llegan en posiciones premiadas tienen el beneficio de recibir un porcentaje del premio.

La Confederación de Dueños de Caballos se reunirá el martes para discutir la nueva propuesta, según indicó su presidente, Rafa Matos.

Todas las partes coinciden en que los jinetes deben recibir una mejor paga por cada monta. Sin embargo, también reconocen que la salud de la industria hípica no está lo suficientemente sólida como para aumentar el pago sin consideraciones adicionales.

