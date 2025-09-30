John Velázquez alza la voz: “Excesiva” la sanción de seis meses a Paco López en la hípica de Estados Unidos

El reconocido jinete puertorriqueño John Velázquez calificó como “excesiva” y “preocupante” la sanción de seis meses impuesta por la agencia federal que supervisa la hípica en Estados Unidos a un jinete mexicano.

La suspensión de seis meses fue al polémico jinete mexicano Paco López por violaciones al uso del fuete durante las carreras.

La agencia que impuso la suspensión fue la Horseracing Integrity and Safety Authority (HISA).

Velázquez, acompañado por varios colegas —entre ellos el trujillano José Luis Ortiz y el carolinense Manuel Franco— se dirigió a la prensa en representación del Jockeys’ Guild, la organización que agrupa y respalda a más de 1,000 jinetes activos, retirados o con discapacidad.

En sus expresiones, Velázquez fue honesto al referirse a López, reconociendo su historial de múltiples suspensiones. Al mismo tiempo, mostró cautela sobre el alcance de la autoridad de la HISA y mantuvo un tono conciliador hacia la industria hípica.

“Tenemos que estar con Paco en esta ocasión por la suspensión de seis meses que recibió por múltiples violaciones a la regla. Seis meses es excesivo. Sabemos que Paco está bajo observación. También sabemos que Paco ya cumplió por las violaciones”, reconoció Velázquez.

“Pero estamos preocupados porque más de la mitad del gremio tiene múltiples violaciones y nos preguntamos hasta dónde puede llegar esto. Sabemos que cada caso es distinto”, previno.

“También entendemos que Paco debe ser suspendido. Pero si le dan cinco, seis, siete días por cada violación, multiplíquenlo, Denle 14, 15 días por lo que hizo para que él entienda que la situación es seria, que tenemos que seguir las reglas. Estamos tratando de hacer lo mejor y nos mantenemos negociando con HISA en cuanto a las reglas, tratando de consolidar. Pero seis meses es demasiado”, resumió.

Las reglas de HISA limitan a seis veces el uso del látigo en una carrera.

HISA no tiene autoridad en Puerto Rico.

En Puerto Rico regula la Comisión de Juegos del Gobierno que, de hecho, trabaja una orden administrativa para limitar el uso del fuete y eliminar el uso de espuelas, dijo el comisionado Juan Carlos Santaella.

HISA consideró en su decisión contra López el hecho de que el jinete tiene 10 violaciones al uso del látigo.