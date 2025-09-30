Opinión
30 de septiembre de 2025
89°nubes dispersas
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

John Velázquez alza la voz: “Excesiva” la sanción de seis meses a Paco López en la hípica de Estados Unidos

La suspensión, ordenada por la HISA, generó críticas del veterano jinete puertorriqueño

30 de septiembre de 2025 - 11:32 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El jinete John Velázquez. (GFR Media)
El jinete John Velázquez (en la foto) mostró su liderazgo dentro de la industria hípica al hablar del caso de Paco López.
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El reconocido jinete puertorriqueño John Velázquez calificó como “excesiva” y “preocupante” la sanción de seis meses impuesta por la agencia federal que supervisa la hípica en Estados Unidos a un jinete mexicano.

RELACIONADAS

La suspensión de seis meses fue al polémico jinete mexicano Paco López por violaciones al uso del fuete durante las carreras.

La agencia que impuso la suspensión fue la Horseracing Integrity and Safety Authority (HISA).

Velázquez, acompañado por varios colegas —entre ellos el trujillano José Luis Ortiz y el carolinense Manuel Franco— se dirigió a la prensa en representación del Jockeys’ Guild, la organización que agrupa y respalda a más de 1,000 jinetes activos, retirados o con discapacidad.

En sus expresiones, Velázquez fue honesto al referirse a López, reconociendo su historial de múltiples suspensiones. Al mismo tiempo, mostró cautela sobre el alcance de la autoridad de la HISA y mantuvo un tono conciliador hacia la industria hípica.

Tenemos que estar con Paco en esta ocasión por la suspensión de seis meses que recibió por múltiples violaciones a la regla. Seis meses es excesivo. Sabemos que Paco está bajo observación. También sabemos que Paco ya cumplió por las violaciones”, reconoció Velázquez.

“Pero estamos preocupados porque más de la mitad del gremio tiene múltiples violaciones y nos preguntamos hasta dónde puede llegar esto. Sabemos que cada caso es distinto”, previno.

“También entendemos que Paco debe ser suspendido. Pero si le dan cinco, seis, siete días por cada violación, multiplíquenlo, Denle 14, 15 días por lo que hizo para que él entienda que la situación es seria, que tenemos que seguir las reglas. Estamos tratando de hacer lo mejor y nos mantenemos negociando con HISA en cuanto a las reglas, tratando de consolidar. Pero seis meses es demasiado”, resumió.

Las reglas de HISA limitan a seis veces el uso del látigo en una carrera.

HISA no tiene autoridad en Puerto Rico.

En Puerto Rico regula la Comisión de Juegos del Gobierno que, de hecho, trabaja una orden administrativa para limitar el uso del fuete y eliminar el uso de espuelas, dijo el comisionado Juan Carlos Santaella.

HISA consideró en su decisión contra López el hecho de que el jinete tiene 10 violaciones al uso del látigo.

La última violación de López fue a bordo de Book’em Danno, un ejemplar de pruebas de velocidad clasificado para la importante serie Breeders’ Cup en noviembre. El entrenador del caballo decidió retirar al ejemplar de esa millonaria serie en apoyo a López.

ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
