Un acto inesperado protege al jinete puertorriqueño Abner Adorno

Hay quien dice que existe una legítima hermandad entre jinetes. El miércoles, en plena competencia, quedó evidenciada esa creencia.

El boricua Abner Adorno fue socorrido en plena carrera por el colega Mychel Sánchez, quien abandonó la acción para ayudar a su compatriota sobre el ejemplar que estaba fuera de control y que pudo haber causado un desastre. La misma ocurrió en el Hipódromo Parx, de Filadelfia.

Adorno perdió las riendas del caballo Sole Lute y el ejemplar se cargó hacia la valla exterior de la recta lejana de la pista, sin que el puertorriqueño lo pudiese controlar.

Sánchez, que iba en el caballo que en tercera posición, abandonó la competencia y manipuló a su ejemplar para que este se colocara frente al de Adorno para detenerlo y calmarlo. Lo logró con éxito y no hubo qué lamentar.

Sánchez fue entrevistado luego del accidente por el Hipódromo Park y dijo que notó el rostro de preocupación del jinete y que, por tanto, actuó como humano.

“Tenía que hacer algo, no solamente porque es un gran amigo, un esposo y padre. Le vi la cara de peligro en que estaba y tenía de actuar”, destacó Sánchez.