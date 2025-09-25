Opinión
25 de septiembre de 2025
86°aguaceros
Otros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Un acto inesperado protege al jinete puertorriqueño Abner Adorno

El boricua perdió las riendas con las que controlaba al caballo y otro cabalgador olvidó la competencia para socorrerlo

25 de septiembre de 2025 - 1:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Abner Adorno, aquí en el 2013 en Camarero, perdió las riendas de su ejemplar porque éstas se rompieron en plana carrera. (Ramon " Tonito " Zayas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Hay quien dice que existe una legítima hermandad entre jinetes. El miércoles, en plena competencia, quedó evidenciada esa creencia.

RELACIONADAS

El boricua Abner Adorno fue socorrido en plena carrera por el colega Mychel Sánchez, quien abandonó la acción para ayudar a su compatriota sobre el ejemplar que estaba fuera de control y que pudo haber causado un desastre. La misma ocurrió en el Hipódromo Parx, de Filadelfia.

Adorno perdió las riendas del caballo Sole Lute y el ejemplar se cargó hacia la valla exterior de la recta lejana de la pista, sin que el puertorriqueño lo pudiese controlar.

Sánchez, que iba en el caballo que en tercera posición, abandonó la competencia y manipuló a su ejemplar para que este se colocara frente al de Adorno para detenerlo y calmarlo. Lo logró con éxito y no hubo qué lamentar.

Sánchez fue entrevistado luego del accidente por el Hipódromo Park y dijo que notó el rostro de preocupación del jinete y que, por tanto, actuó como humano.

“Tenía que hacer algo, no solamente porque es un gran amigo, un esposo y padre. Le vi la cara de peligro en que estaba y tenía de actuar”, destacó Sánchez.

Adorno ha estado montando en Estados Unidos desde 2018 luego de debutar en el Hipódromo Camarero en 2013.

ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Deportes
