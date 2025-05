José “Chicky” Laureano: “El entrenador debe conocer el ciclo menstrual de cada atleta”

El tema del dopaje

Sobre este particular, el doctor Enrique Amy , periodoncista y especialista en temas de dopaje, sostuvo que es importante que las atletas consulten con un médico del deporte antes de tomar cualquier medicamento para evitar problemas con el dopaje.

“Mi primer consejo a cualquier atleta es que se haga un reconocimiento médico con un médico del deporte, no con un médico generalista que no está consciente de lo que está prohibido y de los cambios en el reglamento de la WADA (siglas en inglés de la Agencia Mundial Antidopaje), que cambia todos los años y hay personas que no se mantienen al día”, estipuló Amy.