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José Figueroa rompe la barrera de los 46 segundos y lidera el fin de semana boricua

El velocista destacó en Gurabo, mientras que la delegación puertorriqueña cerró su participación en el Mundial Bajo Techo en Polonia

22 de marzo de 2026 - 1:54 PM

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José Figueroa, especialista en 200 metros, registró 45.45 segundos en los 400 metros de la LAI. (Jorge A Ramirez Portela)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El mejor desempeño del atletismo boricua este fin de semana no ocurrió en el Campeonato Mundial Bajo Techo en Polonia, sino en Gurabo, donde el velocista universitario José Figueroa registró una destacada marca en los 400 metros planos.

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El Mundial Bajo Techo cerró este domingo para la delegación de tres atletas puertorriqueños con la participación de Alysbeth Félix Boyer en el salto de longitud.

Félix Boyer, quien clasificó al Mundial con la marca mínima, alcanzó un salto de 6.37 metros en Polonia este domingo. Con ese salto, finalizó en la posición 14 de 16 competidoras en lo que fue su primer Mundial Bajo Techo. Además, terminó tercera entre cuatro atletas de Centroamérica y el Caribe, y quinta entre seis competidoras del continente americano.

Las representantes de Centroamérica y el Caribe lograron una medalla de plata (Colombia) y un quinto lugar (Jamaica) en la competencia.

Félix Boyer registró su salto de 6.37 metros en su tercer y último intento, luego de cometer faltas en sus dos primeros saltos. Llegó al Mundial con una marca de temporada de 6.70 metros.

Alysbeth Félix alcanzó un salto de 6.37 metros en Polonia este domingo.
Alysbeth Félix alcanzó un salto de 6.37 metros en Polonia este domingo. (Carlos Giusti)

Por su parte, la velocista Gladymar Torres finalizó quinta en su serie de la ronda preliminar de los 60 metros y no avanzó a la siguiente etapa. Detuvo el cronómetro en 7.33 segundos. Su serie fue ganada con tiempo de 7.07 segundos por la campeona mundial y medallista olímpica británica Dina Asher-Smith.

Torres llegó al Mundial con una marca nacional de 7.18 segundos en los 60 metros. De haber repetido ese tiempo en el evento, habría avanzado a las semifinales.

En la final de los 60 metros hubo tres atletas caribeñas, incluida la campeona olímpica Julien Alfred, de Santa Lucía, quien finalizó tercera. La prueba fue ganada con tiempo de 7.00 segundos.

Mientras, Eloy Benítez no logró avanzar a la final de los 60 metros, como sí lo había hecho en el Mundial de 2025. En esta ocasión, se quedó en las semifinales, donde registró 6.57 segundos en la segunda serie. Llegó al evento con una marca de temporada de 6.48 segundos, que también es récord nacional.

Los dos atletas que avanzaron a la final desde esa semifinal fueron los medallistas olímpicos Kishane Thompson (Jamaica) y Trayvon Bromell (Estados Unidos). Benítez finalizó detrás de ambos. Posteriormente, Thompson y Bromell obtuvieron las medallas de plata y bronce, respectivamente, en la final.

Había expectativas de que Benítez regresara a la final, luego de su actuación en 2025. Sin embargo, la competencia fue más exigente en esta edición, según explicó el director técnico de la Federación de Atletismo de Puerto Rico, Carlos Guzmán.

Por otro lado, el velocista José Figueroa registró este fin de semana un tiempo de 45.45 segundos en una de las clasificatorias para las Justas 2026, convirtiéndose en el sexto puertorriqueño en romper la barrera de los 46 segundos en los 400 metros, informó Guzmán. Figueroa es especialista en los 200 metros.

Con esta marca, se une al grupo de atletas sub-46 junto al medallista olímpico y mundial en vallas Javier Culson, Félix Martínez, Héctor Carrasquillo, Luis Pérez y el medallista mundial en decatlón Ayden Owens Delerme, detalló Guzmán.

La marca nacional de los 400 metros es de 45.07 segundos, en poder de Owens Delerme.

Tags
atletismoCampeonato Mundial de AtletismoFederación de Atletismo de Puerto Rico
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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