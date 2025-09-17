Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
17 de septiembre de 2025
88°nubes dispersas
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

José Figueroa se despide en las preliminares de 200 metros en el Mundial de Tokio

El joven atleta boricua hizo su debut en el certamen mundialista y ocupó la posición 34 entre 51 corredores

17 de septiembre de 2025 - 10:49 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
José Figueroa corrió en esta madrugada 20.62 segundos en las preliminares de 200 metros durante el Mundial deTokio 2025. (Carlos Giusti/Staff)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El velocista boricua José Figueroa finalizó este miércoles sexto en su serie preliminar de los 200 metros en el Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025 y no avanzó de ronda en el evento.

RELACIONADAS

Figueroa registró tiempo de 20.62 segundos y ocupó la posición 34 entre 51 corredores.

Fue el décimo atleta boricua en participar en Tokio 2025. Ninguno de los que ha participado en pruebas con etapas de clasificación ha podido avanzar de ronda.

En la edición Budapest 2023 del Mundial, dos boricuas avanzaron de ronda. Estas fueron Jasmine Camacho Quinn, quien ganó eventualmente la medalla de plata en los 100 metros con vallas, y Gabby Scott Puig, quien alcanzó las semifinales de los 400 metros planos.

La marchista Rachelle de Orbeta y el decatleta Ayden Owens-Delerme están en calendario para competir este fin de semana. Ambas pruebas son finales. Con ellos dos concluye la participación de Puerto Rico en el Mundial.

Figueroa recién cumplió 21 años y se estrenó en su primer Mundial.

Entró al Mundial con una esperanza de avanzar de ronda porque varias veces este año corrió por debajo de 20.20 segundos.

En agosto, en los Juegos Panamericanos Juveniles Asunción 2025 hizo 20.16 segundos para clasificar al Mundial de adultos y volvió a imponer la marca nacional.

Este miércoles, en la madrugada de Puerto Rico, Figueroa no estuvo cerca de su marca personal. De haber estado cerca, Figueroa hubiese avanzado de etapa porque el último tiempo en pasar de ronda fue un 20.43 por el canadiense de 18 años, Jerome Blake.

La serie en la que compitió Figueroa fue la sexta y se caracterizó por un ritmo más bajo de lo habitual.

Aparte de los primeros tres lugares de la serie, liderada por el vigente campeón olímpico Letsile Tebogo (20.18 segundos), ningún otro atleta avanzó de ronda. Además de las primeras tres posiciones por serie, también avanzaban de ronda los siguientes seis mejores tiempos.

Figueroa corrió en el carril 2, uno de los más difíciles, ya que en la curva se siente más cerrada que en los carriles de afuera.

Tags
Campeonato Mundial de AtletismoPuerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 17 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: