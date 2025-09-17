José Figueroa se despide en las preliminares de 200 metros en el Mundial de Tokio

El velocista boricua José Figueroa finalizó este miércoles sexto en su serie preliminar de los 200 metros en el Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025 y no avanzó de ronda en el evento.

Figueroa registró tiempo de 20.62 segundos y ocupó la posición 34 entre 51 corredores.

Fue el décimo atleta boricua en participar en Tokio 2025. Ninguno de los que ha participado en pruebas con etapas de clasificación ha podido avanzar de ronda.

En la edición Budapest 2023 del Mundial, dos boricuas avanzaron de ronda. Estas fueron Jasmine Camacho Quinn, quien ganó eventualmente la medalla de plata en los 100 metros con vallas, y Gabby Scott Puig, quien alcanzó las semifinales de los 400 metros planos.

La marchista Rachelle de Orbeta y el decatleta Ayden Owens-Delerme están en calendario para competir este fin de semana. Ambas pruebas son finales. Con ellos dos concluye la participación de Puerto Rico en el Mundial.

Figueroa recién cumplió 21 años y se estrenó en su primer Mundial.

Entró al Mundial con una esperanza de avanzar de ronda porque varias veces este año corrió por debajo de 20.20 segundos.

En agosto, en los Juegos Panamericanos Juveniles Asunción 2025 hizo 20.16 segundos para clasificar al Mundial de adultos y volvió a imponer la marca nacional.

Este miércoles, en la madrugada de Puerto Rico, Figueroa no estuvo cerca de su marca personal. De haber estado cerca, Figueroa hubiese avanzado de etapa porque el último tiempo en pasar de ronda fue un 20.43 por el canadiense de 18 años, Jerome Blake.

La serie en la que compitió Figueroa fue la sexta y se caracterizó por un ritmo más bajo de lo habitual.

Aparte de los primeros tres lugares de la serie, liderada por el vigente campeón olímpico Letsile Tebogo (20.18 segundos), ningún otro atleta avanzó de ronda. Además de las primeras tres posiciones por serie, también avanzaban de ronda los siguientes seis mejores tiempos.