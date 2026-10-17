José “Gussy” López encabeza delegación boricua en el Mundial de Gimnasia Artística

Con el objetivo de probar rutinas con mayor dificultad de cara a un año clave de competencias, el gimnasta puertorriqueño José “Gussy” López competirá el domingo en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística en Róterdam, Países Bajos.

López, quien es capitán de la selección boricua, figura junto al también puertorriqueño Jensuel Soto en la quinta subdivisión del evento mundialista. Ambos competirán a partir de las 4:00 de la madrugada, hora de Puerto Rico.

“Me siento preparado, bien física y mentalmente… El objetivo de este Mundial es subir la dificultad en todos los aparatos para poder construir para el año que viene, que tenemos objetivos más grandes como equipo e individual, buscando la clasificación olímpica”, expresó en declaraciones escritas López.

López precisó que tuvo un periodo de ocho semanas de entrenamiento desde que ejecutó cambios en las rutinas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Allí, ganó medalla de bronce en piso y una presea de plata por equipos.

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“Estamos subiendo dificultad en los aparatos. Quizá no están del todo estables, pero tirar estas rutinas en un escenario mundial e internacional, pues uno va sabiendo qué suma para el año que viene, qué está en desarrollo y qué no vale la pena hacer”, comentó. “Ese es el objetivo, probar rutinas para el año que viene y estabilizarlas por completo. Ese es el objetivo primordial”, reiteró.

López, quien ganó bronce en salto de caballo en la Copa del Mundo de París 2023, coincidirá en la quinta subdivisión con el filipino Carlos Yulo, doble medallista de oro olímpico en París 2024, donde ganó las pruebas de piso y salto.

La subdivisión cuenta además con el hermano menor de Carlos, Karl Eldrew Yulo, quien conquistó el bronce en barra fija en los Juegos Asiáticos de 2026, y con el polaco Kacper Garnczarek, quinto en barras paralelas en la Copa Mundial Challenge de 2024.

Mientras que Soto, en representación también de Puerto Rico, llega tras conquistar la presea individual de bronce en salto de caballo y como parte del equipo ganador de la plata en los Juegos Santo Domingo 2026.

“Estamos compartiendo grupo con Carlos Yulo, que es un gimnasta filipino, doble medallista de oro en los Juegos Olímpicos de París. La motivación de estar compartiendo grupo con un grande de la gimnasia, hace que la experiencia sea mejor”, agregó López.

La sesión comenzará a las 10:00 de la mañana de Países Bajos (4:00 a.m. de Puerto Rico) con barras paralelas, seguido de barra fija, piso, caballo con arzones, anillos y salto. De esta etapa salen los 24 finalistas del all-around y los ocho finalistas de cada aparato.