José Luis Ortiz extiende su productiva temporada con otro gran triunfo sobre Magnitude

¡Y va a seguir! El jinete boricua José Luis Ortiz extendió su productiva temporada de 2026 con una victoria de punta a punta sobre Magnitude en el Stephen Foster Stakes, clásico Grado 1 con bolsa de $2 millones, celebrado en el hipódromo Churchill Downs, en Kentucky.

Con Magnitude, Ortiz sumó otra importante victoria luego de haber conquistado, hace tres meses, la Dubái World Cup.

El sábado, Magnitude derrotó a un grupo de alto calibre encabezado por Sovereignty, ganador del Kentucky Derby de 2025, y White Abarrio, vencedor de la Breeders’ Cup Classic de 2024, además de otros seis ejemplares.

Luego de un contratiempo en el puesto de salida, Magnitude tuvo un excelente arranque. Se acomodó rápidamente al frente por el interior de la pista y marcó el paso en los primeros 400 y 800 metros con parciales de 23 y 47 segundos, respectivamente.

En la segunda curva fue desafiado por White Abarrio, montado por Irad Ortiz, pero respondió con firmeza. También rechazó el ataque de Baeza, conducido por la estrella francesa Flavien Prat, en la recta final para asegurar el triunfo.

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“Sí, lamentablemente rompió la puerta de salida”, dijo Ortiz a Horse Racing Nation. “Pero se recuperó y salió muy bien en el segundo intento. Se colocó en una buena posición al frente. La carrera se desarrolló a mi favor y él respondió con fuerza en el tramo final”.

Fue el segundo triunfo clásico de (José Luis) Ortiz el sábado en Churchill Downs. También conquistó el Wise Dan Stakes (Grado 2), para completar una jornada de cuatro victorias.

Con esos resultados, Ortiz se acercó al liderato de la estadística por dinero producido por sus montas. Ahora se encuentra a poco más de $700,000 del primer lugar, que ocupa su hermano Irad Ortiz.