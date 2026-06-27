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Ya es oficial: Puerto Rico será sede de la Serie Hípica del Caribe 2026

El evento se efectuará en diciembre en el Hipódromo Camarero

27 de junio de 2026 - 12:39 PM

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El Hipódromo Camarero albergó el evento caribeño por última vez en 2021. (Ramon "Tonito" Zayas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Durante la reunión de medio año de la Confederación Hípica del Caribe, celebrada este sábado en Santo Domingo, República Dominicana, se confirmó a Puerto Rico como sede de la Serie Hípica del Caribe 2026.

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El evento se llevará a cabo en el mes de diciembre en el Hipódromo Camarero, en Canóvanas.

Puerto Rico albergó el evento por última vez en 2021.

“Gracias a los esfuerzos de esta administración y al apoyo incondicional de nuestra gobernadora, Jenniffer González Colón, logramos que la Serie Hípica del Caribe regrese a Puerto Rico. La asignación de $1 millón por parte del Gobierno de Puerto Rico fue un factor determinante para fortalecer nuestra propuesta y asegurar una posición competitiva de la isla en el proceso de selección de la sede”, informó el director de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, Juan Carlos Santaella Marchán, en un comunicado de prensa.

La Serie Hípica del Caribe reúne delegaciones como Ecuador, México, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Panamá, este último anfitrión de la edición más reciente del evento.

Además, se espera la participación de los destacados jinetes puertorriqueños, los hermanos Irad y José Luis Ortiz, y de otras figuras de renombre que representarán a las distintas delegaciones.

La Serie Hípica del Caribe está compuesta por seis eventos, encabezados por el tradicional Clásico del Caribe para potros nativos de tres años.

El programa también incluye competencias para potrancas nativas, caballos mayores y ejemplares importados.

“Estamos muy entusiasmados de volver a ser sede de la Serie Hípica del Caribe, donde compiten los mejores jinetes y ejemplares de la región. Nuestra isla tendrá nuevamente la oportunidad de brillar a nivel internacional y demostrar que Puerto Rico es un destino de primer orden para el turismo deportivo”, concluyó Santaella Marchán.

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Serie Hípica del CaribeHipódromo CamareroHipismo
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