La Federación de Atletismo aspira a una “cifra récord” de clasificados al Mundial

La Federación de Atletismo de Puerto Rico (Fapur) aspira a clasificar una “cifra histórica” de deportistas al Mundial Tokio 2025 esta semana, informó el director técnico de la entidad.

El número incluye a la doble medallista olímpica, Jasmine Camacho-Quinn, cuya plaza sería rechazada por Fapur por motivos de lesión en la atleta.

“Esperamos la lista de la cifra histórica de 11 clasificados, cinco por marca automática, y seis clasificados por ranking”, dijo Guzmán a El Nuevo Día.

La cifra récord de Fapur es de 10 atletas clasificados en la edición Budapest 2023.

Luego del miércoles, la Fapur aspira a clasificar otros dos atletas para un total de 13, considerando a Camacho-Quinn. El ente federativo buscaría llenar las plazas 12 y 13 con atletas que ascenderían a puestos de clasificación por ranking, cuando otros países renuncien a sus espacios de clasificación por razones de lesiones o técnicas.

“Esperamos que, posteriormente a que se confirmen plazas, tener 13 atletas y 12 participantes si Camacho-Quinn no asiste”, indicó Guzmán.

Guzmán sostuvo que los países tienen hasta el 30 de agosto para confirmar las plazas.

En nombre y apellido, los cinco atletas que tiene marcas clasificatorias son Camacho-Quinn (100mv), Ayden Owens-Delerme (décalo), Eloy Benítez (100m), José Figueroa (200m) y Gabby Scott Puig (400m).

Los seis que clasificarían por el escalafón este miércoles son Alysbeth Félix (salto), Naomi García (marcha), Rachelle de Orbeta (marcha), Jerome Vega (lanzamiento), Luis Joel Castro (salto) y Paola Fernández (salto), nombró Guzmán.

“Alysbeth, entendemos que este miércoles estará entre las 20. Entendemos que tiene su posición lograda”, matizó Guzmán sobre la atleta de salto de longitud.

“Naomi García entendemos está 44 de 50. Jerome, calculamos que está 32 de 36 y que Luis Joel está en posición de clasificar. Rachelle va a entrar 48 de 50, además de que tiene un wild card por haber ganado los 20K de marcha del Campeonato Nacac, y entendemos que Paola va a entrar con su resultado del sábado en Mayagüez”, añadió Guzmán.

Y los puestos 12 y 13 sería para Grace Claxton (400mv) y Gladymar Torres (100m).

“Grace está tres puntos y tercera en lista de espera con relación del puesto 40, que es el último en clasificar. Y Gladymar está 52 de 48, cuarta en lista de espera”, matizó Guzmán.