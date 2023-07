Nota del editor: Oprime aquí para visitar nuestro sitio especial de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde encontrarás la cobertura de nuestros periodistas en San Salvador.

San Salvador– La golfista María Fernanda “Marife” Torres comenzó este martes el torneo individual femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe con buen ritmo tras cerrar en segunda posición con 72 golpes, empatada con la mexicana María Lira.

Aunque salió complacida con su desempeño, manifestó su malestar con el comité organizador de la competencia -que se realizará hasta el viernes en el Encanto Country Club- debido a que no siguieron una regla conocida como “Winter rule”, que estipula que una vez la bola cae, la jugadora marca el lugar en la que cayó, recoge la pelota para limpiarla y la vuelve a colocar. Eso no se permitió esta vez. Hay que destacar que la competencia de hoy se realizó bajo aguaceros esporádicos. De hecho, Torres y la panameña Carla Álvarez –que fueron las últimas que salieron a jugar, terminaron la ronda de hoy bajo un fuerte aguacero.

PUBLICIDAD

El Salvador atraviesa por su periodo de lluvias, que se extiende de mayo a noviembre.

“Eso te desvía las bolas”, explicó Torres tras entregar su tarjeta. “Para mí, los errores que cometí fueron por eso. Nuestro análisis de tiro fue excelente. Pero yo no tengo control sobre eso (que no se siguiera la regla), pero ya se habló porque fue algo que les pasó a todos los jugadores. Esto no solo me afectó a mí, también me afectó en la tarjeta”, puntualizó la atleta.

Torres – que participa en sus segundos Centroamericanos luego de debutar en la edición Veracruz 2014 en la que quedó sexta- hizo bogeys en los hoyos 5 y 10 y un doble bogey en el 7. Asimismo, jugó para par en el 1, 2, 3, 6, 8, 11, 12, 13, 16, 17 y 18. Mientras, hizo birdies en el 4, 9, 14 y 15.

El torneo se juega en la modalidad de “stroke play” o juego por golpes individual a 72 hoyos en total, divididos en cuatro rondas de 18 hoyos. Ganará la atleta que terminé con la menor cantidad de golpes.

“Espero que mañana la pongan en efecto (la “Winter rule”) cuando vean la lluvia que va a caer”, recalcó.

Torres decidió usar un caddie local en lugar de llevar a su papá, José Torres. La razón para esto es que se dio cuenta que necesitaba a su lado una persona que conociera el campo de golf donde comenzó a jugar.

“En este campo es necesario tener una persona local porque tiene muchos tiros a ciegas. En un campo puedes tener uno que otro, pero aquí hay demasiados tiros que tienes que saber exactamente por cuál palito le vas a pegar de toda la belleza natural que vemos por aquí”, explicó.

PUBLICIDAD

“Lo probamos en ronda de práctica y tomé la decisión de escoger una persona local. El que es mi caddie lleva cinco años aquí, y creo que fue una buena decisión por más que yo quisiera tener a mi padre a mi lado. Esta vez fueron cuestiones de táctica”, abundó la deportista.

¿Cuál es el plan para mañana?, se le preguntó.

“Seguir el mismo plan. Seguir buscando el ritmo de juego. Todavía queda mucho golf por delante. El golf es como el omelette, tienes que voltearlo a cada rato. Hay que seguir dando el máximo”.

¿Cuántas medallas suma Puerto Rico? Mira aquí el medallero de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe.