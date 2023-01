Nueva York. La recuperación de Damar Hamlin avanza en “una dirección positiva” dos días después de que el jugador de los Bills de Buffalo colapsara y sufriera un paro cardíaco durante un partido contra Cincinnati, dijo el miércoles el representante de mercadeo del atleta.

“Todos seguimos siendo optimistas”, dijo por teléfono a The Associated Press Jordon Rooney, un vocero de la familia que se describió a sí mismo como un buen amigo del jugador. Dijo que no podía entrar en más detalles sobre el estado de Hamlin a pedido de su familia de no proporcionar detalles.

El martes, los Bills dijeron que Hamlin figuraba en estado crítico.

Rooney dijo que la familia de Hamlin se mantiene positiva y animada por la gran cantidad de apoyo a nivel mundial que ha recibido el jugador de los Bills desde que su corazón se detuvo y fue resucitado en el campo antes de ser cargado en una ambulancia y transportado al Centro Médico de la Universidad de Cincinnati.

“Están eufóricos en este momento”, dijo Rooney. “Damar sigue siendo su primera preocupación. Pero para ellos, siempre miran cómo pueden convertir una situación un tanto preocupante en una buena. La recuperación de esto, para él y su familia, será increíble”.

La actualización de Rooney se produce después de que el tío de Hamlin, Dorrian Glenn, dijo a numerosos medios de comunicación el martes por la noche que había algunas señales alentadoras en el progreso de su sobrino, como que los médicos redujeron el nivel de oxígeno que Hamlin necesita del 100% al 50%.

“Todavía está sedado en este momento”, dijo Glenn a CNN. “Solo quieren que tenga una mejor oportunidad de recuperarse mejor. Entonces, sienten que si está sedado, su cuerpo puede sanar mucho más rápido que si estuviera despierto y posiblemente cause otras complicaciones”.

Rooney quería aclarar una cosa que dijo Glenn al decir que hubo un malentendido cuando el tío dijo que Hamlin tuvo que ser resucitado dos veces. Rooney dijo que eso “no es exactamente cierto”, sin entrar en más detalles.

La escena escalofriante del colapso de Hamlin, que se desarrolló frente a una audiencia de televisión norteamericana en “Monday Night Football” de ESPN, ha puesto a la NFL en espera, con el juego fundamental suspendido indefinidamente. Los Chiefs de Kansas City (13-3) están luchando con los Bills (12-3) y los Bengals (11-4) por el primer sembrado de la AFC.

Los Bills, que regresaron a Buffalo la madrugada del martes, tienen programadas reuniones de equipo y una práctica de recorrido el miércoles. Se espera que reanuden las prácticas el jueves antes de su partido en casa contra los Patriots de New England el domingo.

Jugadores y fanáticos de toda la NFL se manifestaron en apoyo de Hamlin, con vigilias en Cincinnati y afuera del estadio de los Bills. El impacto de lo que sucedió también repercutió en Pittsburgh, donde Hamlin, de 24 años, creció y estaba decidido a retribuir a los necesitados.

Hamlin se lastimó en el primer cuarto cuando recibió un golpe directo en el pecho mientras hacía lo que parecía ser una entrada de rutina al receptor abierto de los Bengals, Tee Higgins. Hamlin se levantó brevemente y se ajustó la mascarilla antes de colapsar hacia atrás.

Hamlin es de McKees Rocks, un barrio marginal de Pittsburgh, y fue seleccionado por Buffalo en la sexta ronda del draft de 2021 procedente de Pitt. Pasó su temporada de novato limitado a funciones en equipos especiales y asumió el puesto de titular en la tercera semana en lugar del veterano Micah Hyde, quien permanece fuera de juego por una lesión en el cuello.