Las 3 Horas Valvoline regresan el 7 de diciembre con amplia participación boricua

El Salinas Speedway albergará nuevamente Las 3 Horas Valvoline, la competencia de circuito más longeva del automovilismo puertorriqueño, que celebrará su 63ra edición el 7 de diciembre y reunirá a varias de las figuras más reconocidas del automovilismo puertorriqueño.

El evento se llevará a cabo de 11:00 a.m. a 4:00 p.m., con la carrera principal programada para la 1:00 p.m. Según el piloto y productor Luis Reyes, más de 40 autos y alrededor de 60 pilotos, entre locales e internacionales, formarán parte de la jornada.

Entre los corredores boricuas confirmados se encuentran Bryan Ortiz, José “Pepo” Besosa, Fabianne Besosa, Marcos Vento, Richard Benítez y Alfonso Díaz, quienes han sido figuras constantes en el desarrollo del deporte en la isla. También participarán pilotos de República Dominicana, como Tomás Urbaez, José Gabriel Luz y Cristian Bonnet, así como el escocés Stuart McAleer y otros invitados de Estados Unidos.

“Las 3 Horas Valvoline son parte esencial de la historia automovilística de Puerto Rico. Cada año reunimos talento local e internacional para ofrecerle al público una experiencia única de velocidad, tradición y adrenalina. Esta edición será histórica, y queremos que las familias vengan a vivirla con nosotros”, expresó Reyes en declaraciones escritas.

La competencia incluirá dos divisiones principales. La categoría STU, considerada la más rápida del evento, agrupa autos de alto rendimiento. Mientras, la división Bispec reúne una mayor cantidad de vehículos y carreras más cerradas, lo que la convierte en una de las más concurridas del certamen.

Como novedad, Las 3 Horas Valvoline contarán con una transmisión oficial en vivo a cargo de Acelerando RD, disponible a través del canal de YouTube @AcelerandoRD. La cobertura incluirá varias cámaras y narración en tiempo real.