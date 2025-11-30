Opinión
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Las 3 Horas Valvoline regresan el 7 de diciembre con amplia participación boricua

La tradicional carrera también contará con competidores internacionales y dos divisiones principales

30 de noviembre de 2025 - 1:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las 3 Horas Valvoline regresan el 7 de diciembre (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El Salinas Speedway albergará nuevamente Las 3 Horas Valvoline, la competencia de circuito más longeva del automovilismo puertorriqueño, que celebrará su 63ra edición el 7 de diciembre y reunirá a varias de las figuras más reconocidas del automovilismo puertorriqueño.

RELACIONADAS

El evento se llevará a cabo de 11:00 a.m. a 4:00 p.m., con la carrera principal programada para la 1:00 p.m. Según el piloto y productor Luis Reyes, más de 40 autos y alrededor de 60 pilotos, entre locales e internacionales, formarán parte de la jornada.

Entre los corredores boricuas confirmados se encuentran Bryan Ortiz, José “Pepo” Besosa, Fabianne Besosa, Marcos Vento, Richard Benítez y Alfonso Díaz, quienes han sido figuras constantes en el desarrollo del deporte en la isla. También participarán pilotos de República Dominicana, como Tomás Urbaez, José Gabriel Luz y Cristian Bonnet, así como el escocés Stuart McAleer y otros invitados de Estados Unidos.

“Las 3 Horas Valvoline son parte esencial de la historia automovilística de Puerto Rico. Cada año reunimos talento local e internacional para ofrecerle al público una experiencia única de velocidad, tradición y adrenalina. Esta edición será histórica, y queremos que las familias vengan a vivirla con nosotros”, expresó Reyes en declaraciones escritas.

La competencia incluirá dos divisiones principales. La categoría STU, considerada la más rápida del evento, agrupa autos de alto rendimiento. Mientras, la división Bispec reúne una mayor cantidad de vehículos y carreras más cerradas, lo que la convierte en una de las más concurridas del certamen.

Como novedad, Las 3 Horas Valvoline contarán con una transmisión oficial en vivo a cargo de Acelerando RD, disponible a través del canal de YouTube @AcelerandoRD. La cobertura incluirá varias cámaras y narración en tiempo real.

La entrada tendrá un costo de $15 en la puerta el día del evento, y los niños podrán entrar gratis.

ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
