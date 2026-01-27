Mariecarmen Rivera abre el Eurotour 2026 con un segundo lugar en Alemania
La campeona mundial puertorriqueña brilló en la prueba de indoor sprint del evento Boot Düsseldorf
27 de enero de 2026 - 2:52 PM
La puertorriqueña Mariecarmen Rivera tuvo un sólido inicio de temporada al finalizar segunda en la prueba de indoor sprint de la primera parada del Eurotour 2026, disputada como parte del evento Boot Düsseldorf, celebrado del 23 al 25 de enero en Alemania.
Rivera, campeona mundial y actual referente del stand up paddle, solo fue superada por la española Alba Frey, quien se llevó la victoria en una final marcada por márgenes cerrados y un alto nivel competitivo entre atletas provenientes de 12 países.
El podio lo completó la italiana Cecilia Pampinella, mientras que la argentina Juliette Du Haime finalizó cuarta y la española Alexia Soto cerró el Top 5, destacándose esta última con el mejor tiempo en los cuartos de final, en lo que fue su actuación más sobresaliente dentro del circuito.
Con este resultado, Rivera —quien el pasado año conquistó cuatro campeonatos mundiales, seis medallas y el liderato del ranking mundial, en un 2025 histórico— reafirma su consistencia en el máximo nivel del SUP y suma puntos importantes desde el arranque del calendario europeo, en una temporada que la vuelve a perfilar como una de las principales contendientes al título del Eurotour.
El Top 10 femenino lo completaron Lisa Venturelli (Italia), Maddie LeBlanc (Canadá), Jojo Karst (Alemania), Elin Van der Sar (Países Bajos) y Marin Hoeboer (Países Bajos).
