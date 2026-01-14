Opinión
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:Tras contraer matrimonio, Melanie Díaz retoma su carrera en la República Checa

Recién casada y activa: la tenismesista utuadeña compite en Europa y analiza su regreso a la Selección Nacional

14 de enero de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Melanie Díaz y Tomas Polansky posan oficialmente durante su boda.Melanie Díaz junto a su madre, Marangely González, y las damas de honor.Melanie Díaz besa a su esposo Tomas Polansky.
1 / 8 | Tras contraer matrimonio, Melanie Díaz retoma su carrera en la República Checa. Melanie Díaz y Tomas Polansky posan oficialmente durante su boda. - Melanie Díaz Facebook
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

La tenismesista Melanie Díaz se mantiene activa a nivel de clubes y aún evalúa su posible participación con la Selección Nacional en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: