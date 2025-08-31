Opinión
31 de agosto de 2025
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Micah Parsons disfruta de un nuevo comienzo tras “los cuatro meses más duros” de su vida

Green Bay le dio al cazamariscales un contrato de cuatro años por $188 millones

31 de agosto de 2025 - 12:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Micah Parsons, exjugador de los Cowboys, se dirige a la prensa como integrante de los Packers. (Morry Gash)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Micah Parsons aseguró que acaba de pasar los cuatro meses más difíciles de su vida, ya que temía que su estancamiento contractual con los Cowboys de Dallas se extendiera hasta el inicio de la temporada .

Ahora que el asunto finalmente se ha resuelto con un canje a los Packers de Green Bay, el cazamariscales superestrella quiere crear un legado digno de una de las franquicias históricas de la NFL.

Un día después de que los Packers lo convirtieron en el jugador mejor remunerado en la historia de la liga —sin tomar en cuenta a los quarterback— Parsons llegó a Green Bay el viernes, vio las exhibiciones que rinden homenaje a los miembros del Salón de la Fama de la franquicia e imaginó su propio futuro.

“Vi en esa pared a Brett Favre, vi a Reggie (White), vi a todas esas leyendas... Y pensé, ‘tengo que estar allí’”, comentó Parsons.

Los Packers enviaron a Dallas a dos selecciones de primera ronda y al tackle defensivo Kenny Clark, tres veces seleccionado al Pro Bowl. Le están dando a Parsons un contrato de cuatro años por $188 millones, de los cuales $136 millones están garantizados.

Parsons le da a Green Bay posiblemente su mejor cazamariscales desde White. Incluso, invitó a las comparaciones al incluir imágenes de White en un video que publicó en X después de que se anunció el traspaso.

“Simplemente lo veía como alguien que ganaba”, dijo Parsons, quien se maravilló con las estadísticas “increíbles” que White acumuló. “Creo que puedo hacer eso también. Creo que puedo hacer cualquier cosa que me proponga”.

Usará un nuevo número

En Dallas, tenía el 11, que actualmente lleva el receptor Jayden Reed de Green Bay. Parsons sostuvo que planea usar el número 1, convirtiéndose en el primer Packer en hacerlo desde Curly Lambeau entre 1925-26.

Aunque Green Bay ha llegado a los playoffs con la plantilla más joven de la NFL en cada uno de los últimos dos años, los Packers carecían de poder estelar y de un ataque constante al quarterback. Parsons proporciona ambas herramientas.

El joven de 26 años tiene 52 capturas y media en su carrera, incluidas al menos 12 en cada una de sus cuatro temporadas.

“Sólo sé que tener que planificar el juego contra él es algo que te mantiene despierto por la noche cuando te enfrentas a un jugador de su calibre”, dijo el entrenador de los Packers, Matt LaFleur.

Parsons estuvo disponible sólo porque las negociaciones con los Cowboys se habían roto.

“Diría que estos últimos cuatro meses probablemente han sido los más difíciles de mi vida”, destacó Parsons.

Unirse a Green Bay completa una especie de ciclo para Parsons, quien jugó como corredor para un equipo llamado los Packers de Harrisburg (Pennsylvania) cuando era niño. El tackle ofensivo de los Packers, Rasheed Walker, un excompañero de equipo en Penn State, ofreció informes positivos sobre jugar para esta franquicia.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
