Melbourne, Australia — Un rebelde dolor en la espalda sigue afectando a Rafael Nadal en la antesala del Abierto de Australia.

El número 2 del mundo es un obsesionado de tenerlo todo en orden, y reconoció en la víspera del primer torneo de Grand Slam de la temporada que “las buenas sensaciones que tenía” la semana pasada, tras completar una cuarentena de 14 días, “han desaparecido por completo con esta molestia”.

Nadal intentará conquistar su 21er título de Grand Slam, lo cual le dejaría como único dueño del récord de hombres en el tenis. Alcanzó a Roger Federer en 20 al consagrarse en Roland Garros el pasado octubre, para su 13ra corona del Abierto de Francia.

Pero las molestias en la espalda le tienen dudando.

PUBLICIDAD

“ No estoy muy bien... Es verdad que en los últimos 15 días lo he pasado mal con la espalda. Así estamos. Hoy he tratado de volver a probar el saque. Estoy haciendo todo lo posible para estar en condiciones ” Rafael Nadal

Nadal no pudo disputar la Copa ATP en el Melbourne Park, limitándose a ser un mero espectador cuando España, subcampeones el año pasado, perdió en las semifinales.

“No estoy muy bien... Es verdad que en los últimos 15 días lo he pasado mal con la espalda”, dijo Nadal, con cierto tono pesimista el domingo. “Así estamos. Hoy he tratado de volver a probar el saque. Estoy haciendo todo lo posible para estar en condiciones”.

“Es una situación complicada en la que no me hubiera gustado estar, pero no renuncio a nada”, añadió.

El Abierto de Australia se pone en marcha el lunes, con el número uno mundial Novak Djokovic saliendo en escena en busca de su tercer título seguido del torneo y el noveno en total.

Nadal se encuentra en el otro sector del cuadro masculino y su partido de primera ronda contra el serbio Laslo Djere será el martes. Si gana, se las verá con Viktor Troicki o Michael Mhom en la segunda ronda. El rival de tercera ronda podría ser Dan Evans, quien se consagró campeón en uno de los seis torneos de preparación disputados en el Melbourne Park la semana previa.

El astro español prefiere no pensar en esos escenarios, pues tiene mucha experiencia en afrontar un major con molestias físicas.

“No es un drama, es algo que pasa y me ha pasado antes, y lo que tengo que hacer es darme opciones de competir, pasar la primera ronda y ganar días para intentar estar mejor”, dijo Nadal.

PUBLICIDAD

Australia ha sido la cita de Grand Slam menos exitosa de Nadal. Su única consagración aquí fue en la edición de 2009, aunque ha estado muy cerca de otra, perdiendo cuatro finales en Melbourne Park.

Pero de todas formas tiene todo el deseo de convertirse en el primer varón en la era profesional — y el tercero de todos los tiempos que conquista dos veces cada uno de los cuatro grandes. Se consagró campeón de Wimbledon en 2008 y 2010; además de cuatro coronas del Abierto de Estados Unidos y una marca de 100-2 en el Abierto de Francia.

“Tengo que mantenerme positivo”, subrayó Nadal.