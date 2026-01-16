NFL: conoce los favoritos para avanzar a los juegos de campeonato de conferencia

Sólo uno de los ocho mariscales de campo titulares restantes en los playoffs de la NFL ha ganado un Super Bowl.

El All-Pro Matthew Stafford lideró a los Rams de Los Ángeles a ganar el trofeo Lombardi hace cuatro años. Los guió a la victoria en Carolina la semana pasada para asegurar un partido de la ronda divisional en Chicago el domingo.

Los Rams son favoritos por 3.5 puntos como visitantes contra los Bears en BetMGM Sportsbook. Los equipos locales son los favoritos en los otros tres partidos de segunda ronda.

Brock Purdy y los 49ers de San Francisco perdieron el Super Bowl contra Kansas City en tiempo extra hace dos años.

Los Niners eliminaron a los campeones defensores Eagles para avanzar y enfrentar a Seattle el sábado por la noche en una batalla entre rivales de la NFC Oeste que jugaron por el puesto número uno en la Semana 18.

Josh Allen y los Bills han sido eliminados de los playoffs por Patrick Mahomes y los Chiefs cuatro veces en los últimos cinco años. La remontada de Buffalo en Jacksonville envía a los Bills a Denver el sábado, con el objetivo de regresar al partido por el título de la AFC por segundo año consecutivo.

La defensa dominante de Houston puso fin al mandato de Mike Tomlin en Pittsburgh y posiblemente a la carrera de Aaron Rodgers, dándole a CJ Stroud otra oportunidad cuando los Texans jueguen en Nueva Inglaterra el domingo.

Caleb Williams y Drake Maye, seleccionados en la primera ronda del draft de 2024, ganaron su primer partido de playoffs la semana pasada. Bo Nix, otra selección de primera ronda en esa clase, llegó a los playoffs como novato, perdiendo contra los Bills. Sin embargo, los Broncos se ganaron el primer puesto de la AFC esta temporada.

Pro Picks analiza cada partido divisional:

Buffalo (13-5) en Denver (14-3)

Josh Allen (17), el quarterback de los Bills. (Chris O'Meara)

Línea: Broncos menos 1

Allen tiene un estándar más alto que otros mariscales de campo. Los críticos están dispuestos a culparlo por una derrota, independientemente de lo que ocurra en el partido. Él guió a los Bills a la victoria contra los Jaguars y ahora tiene que enfrentarse a la segunda mejor defensa de la liga en una revancha de la ronda de comodines del año pasado.

Buffalo dominó a Denver 31-7 en ese partido. Pero estos Broncos son el mejor equipo de la AFC y vienen de descansar, mientras que los Bills juegan seis días después de que Allen recibiera una paliza en Jacksonville.

James Cook, el campeón de yardas terrestres de la NFL, solo sumó 46 yardas para Buffalo contra la mejor defensa terrestre de la NFL la semana pasada. No será más fácil contra Denver, que quedó segundo en la categoría contra la carrera. Los Broncos también establecieron un récord de franquicia en capturas con 68. Cuentan con una defensa sólida con el liniero defensivo All-Pro Zach Allen, el defensor Nik Bonitto, el cornerback Patrick Surtain y el safety Talanoa Hufanga.

Nix lideró a Denver a siete remontadas en el último cuarto. Se enfrenta a la mejor defensa anti-pase de la NFL.

Broncos: 24-22

San Francisco (13-5) en Seattle (14-3)

Christian McCaffrey, jugador estrella de los 49ers. (Derik Hamilton)

Línea: Seahawks menos 7 1/2

Los 49ers, diezmados, siguen encontrando maneras de ganar mientras siguen perdiendo jugadores clave. El tight end George Kittle, siete veces Pro Bowl, se rompió el tendón de Aquiles contra los Eagles. El All-Pro Christian McCaffrey tuvo dos recepciones de touchdown, incluyendo una del receptor abierto Jauan Jennings.

Incluso sin las estrellas Nick Bosa y Fred Warner en la defensa, San Francisco está a una victoria del partido por el campeonato de la NFC. Los 49ers se enfrentarán a los Seahawks por tercera vez, después de que ambos equipos ganaran como visitantes. La victoria de Seattle por 13-3 hace dos semanas les aseguró la ventaja de la división y de jugar en casa.

Sam Darnold se unió a Tom Brady como los únicos mariscales de campo en la historia de la NFL en ganar 14 partidos en temporadas consecutivas. Busca su primera victoria en playoffs.

El receptor abierto All-Pro Jaxon Smith-Njigba registró 119 recepciones para 1,793 yardas y 10 touchdowns para los Seahawks. La férrea defensa de Seattle tuvo tres jugadores en el segundo equipo All-Pro: el tackle defensivo Leonard Williams, el cornerback Devon Witherspoon y el linebacker Ernest Jones.

Los 49ers tienen marca de 8-2 como visitantes. Los Seahawks tienen marca de 9-8 en casa con el entrenador Mike Macdonald y 15-2 como visitantes.

Es una situación difícil para los 49ers, que tienen poco descanso después de un vuelo de larga distancia desde Filadelfia el domingo pasado.

Seahawks: 23-20

Houston (13-5) en Nueva Inglaterra (15-3)

Sheldon Rankins (90), tackle defensivo de los Texans de Houston, celebra con Tremon Smith (11), Will Anderson Jr. (51) y E.J. Speed (45) después de conseguir un touchdown durante la segunda mitad del partido de la ronda de comodines de los playoffs de la NFL en contra de los Steelers. (Justin Berl)

Línea: Patriotas menos 3

El ala defensiva All-Pro Will Anderson Jr. y la defensa de primera línea de Houston vienen de una actuación dominante contra Rodgers y los Steelers. Los Texans tienen que repetirlo contra Maye y los Patriots para ganar su undécimo partido consecutivo y llegar al partido por el campeonato de la AFC por primera vez en la historia de la franquicia.

Stroud tiene que proteger mejor el balón esta semana. Es posible que no cuente con el receptor del Pro Bowl, Nico Collins, quien se encuentra en el protocolo de conmociones cerebrales.

Los Patriots también se apoyaron en la defensa en su primer partido de playoffs, neutralizando a Justin Herbert y los Chargers en una victoria por 16-3. Confundieron a Los Ángeles con su estrategia y buscarán hacer lo mismo con Houston.

Maye lideró al equipo en yardas terrestres con 66 yardas, pero los Patriots necesitarán más de Rhamondre Stevenson y TreVeyon Henderson. Maye tuvo una temporada excepcional en general, obteniendo el segundo equipo All-Pro. Houston será su mayor desafío hasta la fecha.

Los Texans tienen marca de 5-4 ATS como visitantes y los Patriots tienen marca de 6-4 ATS en casa.

Texans: 17-16

Los Ángeles Rams (13-5) en Chicago (12-6)

Matthew Stafford (9) figura estelar de los Rams. (Adam Hunger)

Línea: Rams menos 3 1/2

Stafford tuvo que remontar para los Rams tras desperdiciar una ventaja de 14-0 contra los Panthers en un partido que no se esperaba reñido y que terminó 34-31. Los Ángeles necesita una mejor defensa contra Williams y los Bears. Los Rams han permitido 30 puntos por partido en los últimos cinco.

Abajo 21-3 en el medio tiempo contra Green Bay, Chicago no se inmutó y Williams logró su séptima victoria de remontada en el último cuarto bajo la dirección del entrenador novato Ben Johnson.

Los Bears han tenido que superar inicios lentos con frecuencia esta temporada. No pueden seguir contando con la remontada y necesitarán un gran esfuerzo durante los cuatro cuartos contra los favoritos Rams.

Los Rams tienen marca de 6-4 ATS como visitantes y los Bears tienen marca de 6-3 ATS como locales.