“No abusé del caballo”: Junior Alvarado busca apelar multa y suspensión por uso excesivo del látigo en Kentucky Derby

“Me gustaría simplemente resolver esto y dejarlo atrás, no quiero cargar con esto un día extra, pero al mismo tiempo no quiero rendirme tan fácilmente como si ellos tuvieran razón. Me gustaría avanzar y arreglar algo. Como todos pueden ver, las sanciones que enfrentamos son injustas. Tal vez (apelando) podamos obtener algo bueno de esto”, comentó Alvarado el pasado fin de semana al Daily Racing Form.