San Salvador- El decalista Yariel Soto no le bastó con dejar el corazón en la prueba de 1,500 metros que le mereció el bronce de su evento el lunes en los Juegos San Salvador 2023.

Luego del extenuante evento de 10 pruebas en dos días, Soto se animó a considerar hacer el evento individual de salto con pértiga, que se celebra este jueves, que es la prueba en que mejor ejecuta entre las 10 que componen el décalo y que le puede dar a Puerto Rico otra medalla.

Soto quiere jugar para el equipo.

“Quiero otra medalla, y después de eso una Medalla”, dijo el atleta.

Soto, de 21 años y con raíces en Hatillo, ya ha hecho bastante.

Estuvo sexto lugar yendo al último evento del décalo, los 1,500 metros, y tuvo el mejor tiempo de todos los atletas al completar las últimas dos vueltas y resistir en la recta hacia la meta el empuje a sus espaldas del atleta dominicano José Paulino, a quien necesitaba un primer lugar en la prueba para finalizar tercero.

También en términos generales, el boricua echó el resto pese a que estuvo en una montaña rusa durante el desarrollo del décalo, en el que varió posiciones entre cuarto y octavo, sexto y tercero finalmente.

“No me rindo. Me tienen que matar. Al principio del décalo fueron las peores ejecutorias que había hecho en mi vida. No había excusa. Es que no estaba haciendo las cosas. Luego del primer día fui al hotel, cambié la mentalidad y regresé en modo PR. Fracasar es rendirse y yo nunca me voy a rendir”, dijo el atleta.

Pero quieren intentar el evento individual, en donde Puerto Rico también tiene de representante a Ernesto Collazo.

Soto tiene una marca personal de 5.20 metros en el salto con pértiga. Esa altura le coloca en la séptima posición entre las mejores marcas de los 11 inscritos en la prueba.

