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Pausa de F1: el GP de Japón será la última carrera por cinco semanas tras guerra en Irán

La próxima carrera no será hasta el 3 de mayo en Miami

27 de marzo de 2026 - 1:58 PM

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El piloto italiano de Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, trabaja con los miembros de su equipo en el garaje en Suzuka, Japón, antes de la carrera del Gran Premio de Japón de Fórmula 1 del domingo. (Hiro Komae)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

SUZUKA, Japón - El Gran Premio de Japón es apenas la tercera carrera de la nueva temporada de Fórmula 1, pero será la última durante cinco semanas, después de que se cancelaran las pruebas en Bahréin y Arabia Saudí por la guerra en Irán.

La próxima carrera de F1 no será hasta el 3 de mayo en Miami.

Esto es lo que hemos aprendido hasta ahora de las carreras en Australia y China, con el GP de Japón programado para el domingo:

Mercedes y Ferrari se han adaptado mejor al cambio más radical de la Fórmula 1 en motor y chasis en más de una década.

George Russell y Kimi Antonelli han ganado cada una de las dos primeras carreras, y los pilotos de Ferrari Lewis Hamilton y Charles Leclerc se han alternado al terminar tercero y cuarto.

Mercedes y Ferrari son los favoritos en el circuito de Suzuka, con forma de ocho, ubicado en el centro de Japón y uno de los escenarios más emblemáticos de la F1.

Suzuka es un circuito muy distinto al de Australia —un trazado urbano en Melbourne— y al de Shanghái, que se parece a muchos de los recintos más nuevos de la Fórmula 1. Suzuka es de la vieja escuela: estrecho, revirado y con solo una recta importante para adelantar.

Hamilton ha ganado cinco veces el GP de Japón, cuatro de ellas en Suzuka, mientras vuelve a acercarse a la parte alta de la clasificación tras dos carreras.

Problemas de McLaren

McLaren ha tenido dificultades después de ganar el campeonato de pilotos de la temporada pasada con Lando Norris y, de paso, sumar también el título de constructores. Pero McLaren ni siquiera pudo tomar la salida hace dos semanas en China por fallas de motor y problemas eléctricos.

Consultado el jueves sobre si el problema ya se había resuelto, Norris respondió: “Creo que tomó un poco de tiempo entender las cosas, pero sí. Por supuesto que nos perjudicó como equipo; desde luego no nos dejó bien que dos autos no arrancaran una carrera”.

Norris elogió al equipo, que incluye a Oscar Piastri. Tuvo el mejor auto de la parrilla en las dos últimas temporadas, al ganar el título de constructores en ambas.

“Ahora es un momento tan bueno como cualquier otro para demostrar exactamente lo que podemos hacer como equipo —contra Ferrari, contra Mercedes, que están rindiendo muy bien en este momento”, manifestó Norris.

Andrea Stella, director del equipo McLaren, señaló el viernes: “Entendemos el origen del problema. En ambos casos estuvo relacionado con la parte eléctrica de la unidad de potencia”.

Red Bull también sufre

Luego está Red Bull y el cuatro veces campeón Max Verstappen, quien tuvo que abandonar en China.

Verstappen probablemente ha sido el más contundente al criticar la transformación radical de la F1 esta temporada, al calificarla de “carreras de yo-yo”, porque los principales pilotos se van al frente y con la misma rapidez pierden el liderato.

Ya está mirando hacia el parón de cinco semanas.

“Solo tenemos que seguir trabajando, seguir intentando sacarle más rendimiento al auto”, comentó. “Quizá el pequeño descanso que tenemos ahora sea un buen momento para mirar atrás y analizar aún más cosas. Básicamente, intentar ser mejores en Miami”.

Verstappen echó a un periodista de una sesión de entrevistas el jueves, molesto por lo que se escribió sobre él la temporada pasada cuando no logró ganar su quinto título consecutivo de pilotos.

Honda: lento inicio como proveedor de Aston Martin

Honda tuvo un gran éxito como proveedor de motores de Red Bull. Esta temporada ha tenido un inicio horrible como proveedor de Aston Martin, con Red Bull pasando a la potencia de Ford.

La unidad de potencia del fabricante japonés ha provocado vibraciones severas y ni Fernando Alonso ni Lance Stroll han completado las dos carreras iniciales.

Honda opera el circuito de Suzuka. No es el tipo de publicidad que la empresa quiere en su carrera de casa, y que ambos autos simplemente terminen la prueba ya sería una victoria.

Koji Watanabe, jefe de Honda Racing, indicó que hay un plan para solucionar el problema.

“Bueno, tenemos un plan de recuperación junto con Aston Martin, pero no podemos contarlo hoy. El punto más difícil (es) que empezamos el desarrollo un poco más tarde en comparación con los demás”, dijo Watanabe el viernes.

Piastri, el más rápido en la 2da práctica

Piastri fue el más rápido en la segunda sesión de entrenamientos del viernes para la carrera del domingo. Piastri marcó 1 minuto, 30,133 segundos. Lo siguieron Antonelli y Russell, luego Norris, y los Ferrari de Leclerc y Hamilton completaron los seis primeros.

Los tiempos de la segunda sesión fueron mucho más rápidos que los de la sesión temprana, que lideró Russell.

Alonso se perdió la sesión temprana, pero rodó en la segunda. Su tiempo y el de su compañero Stroll estuvieron entre los dos de los tres más lentos.

Informes en España señalaron que Alonso llegó tarde a Japón porque su pareja, Melissa Jiménez, dio a luz al primer hijo de la pareja. El equipo solo dijo que llegaba tarde por motivos personales.

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