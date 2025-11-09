Presidenta de Kilómetros de Cambio competirá en el Ironman en Marbella, España

La presidente de la organización fin fines de lucro Kilómetros de Cambio, Deborah Maldonado, fue invitada por el Ironman World Championship a exponer ante triatletas del mundo entero reunidos en Marbella, España, una presentación de su proyecto que utiliza el deporte para combatir la violencia doméstica.

“Hoy subimos a la tarima del Ironman World Championship no solo como atletas, sino como voz, como esperanza, como llama encendida. Llevamos el mensaje de Kilómetros de Cambio, un movimiento que corre por aquellas que aún no pueden correr, que nada por las que aún buscan salir del miedo, que pedalea por cada vida atrapada en la oscuridad”, dijo Maldonado.

“Hoy dijimos al mundo que seremos luz para quienes necesitan salir de la violencia. Porque cuando una mujer se levanta, el mundo entero se ilumina con ella”, agregó.

Maldonado, quien competirá en Marbella, fue entrevistada en la tarima de la competencia mundial para que expusiera como inició su movimiento y explicó que originalmente comenzó en el deporte para sanar las heridas emocionales que le dejó el asesinato de su hermano en un asalto.

“Ese momento quebró mi corazón y comencé a entrenar como atleta para sanar”, comentó emocionada.

Maldonado añadió que posteriormente fundó Kilómetros de Cambio para que mujeres que sufren violencia doméstica cobren conciencia y acudan a albergues de emergencia para salvar sus vidas.

Mediante la carrera de relevo de mujeres atletas alrededor de Puerto Rico recaudaron fondos para los albergues y llevaron el mensaje a las víctimas. Destacó que en dos años se han rescatado 1,025 vidas de mujeres y sus hijos que acudieron a los albergues.

“Creemos que el deporte puede salvar vidas de la violencia”, declaró Maldonado

“Esta es la tarima más importante del mundo del Ironman. A ellos, los organizadores, les sorprendió cómo el deporte no solo es una herramienta para sanar sino que aborda un tema tan difícil y cómo ha sido posible que a través del deporte se salven mujeres en riesgo de violencia”, sentenció.