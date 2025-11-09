Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
9 de noviembre de 2025
79°ligeramente nublado
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Presidenta de Kilómetros de Cambio competirá en el Ironman en Marbella, España

Deborah Maldonado fue invitada a un panel previo al evento del Ironman World Championship

9 de noviembre de 2025 - 9:17 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Deborah Maldonado en la tarima del Ironman World Championship en Marbella, España. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La presidente de la organización fin fines de lucro Kilómetros de Cambio, Deborah Maldonado, fue invitada por el Ironman World Championship a exponer ante triatletas del mundo entero reunidos en Marbella, España, una presentación de su proyecto que utiliza el deporte para combatir la violencia doméstica.

RELACIONADAS

“Hoy subimos a la tarima del Ironman World Championship no solo como atletas, sino como voz, como esperanza, como llama encendida. Llevamos el mensaje de Kilómetros de Cambio, un movimiento que corre por aquellas que aún no pueden correr, que nada por las que aún buscan salir del miedo, que pedalea por cada vida atrapada en la oscuridad”, dijo Maldonado.

La procuradora de las Mujeres, Astrid Piñeiro, junto a Deborah Maldonado, celebrando en la llegada del evento.Unos 1,000 corredores se dieron cita para seguir apostando a un movimiento que busca sanar y transformar a Puerto Rico.El equipo del 5k de Kilómetros de Cambio celebró con el alcalde de San Juan, Miguel Romero, y la procuradora de las mujeres, Astrid Piñeiro.
1 / 9 | Así celebraron en la llegada del 5k de Kilómetros de Cambio. La procuradora de las Mujeres, Astrid Piñeiro, junto a Deborah Maldonado, celebrando en la llegada del evento. - Suministrada

“Hoy dijimos al mundo que seremos luz para quienes necesitan salir de la violencia. Porque cuando una mujer se levanta, el mundo entero se ilumina con ella”, agregó.

Maldonado, quien competirá en Marbella, fue entrevistada en la tarima de la competencia mundial para que expusiera como inició su movimiento y explicó que originalmente comenzó en el deporte para sanar las heridas emocionales que le dejó el asesinato de su hermano en un asalto.

“Ese momento quebró mi corazón y comencé a entrenar como atleta para sanar”, comentó emocionada.

Maldonado añadió que posteriormente fundó Kilómetros de Cambio para que mujeres que sufren violencia doméstica cobren conciencia y acudan a albergues de emergencia para salvar sus vidas.

Mediante la carrera de relevo de mujeres atletas alrededor de Puerto Rico recaudaron fondos para los albergues y llevaron el mensaje a las víctimas. Destacó que en dos años se han rescatado 1,025 vidas de mujeres y sus hijos que acudieron a los albergues.

“Creemos que el deporte puede salvar vidas de la violencia”, declaró Maldonado

“Esta es la tarima más importante del mundo del Ironman. A ellos, los organizadores, les sorprendió cómo el deporte no solo es una herramienta para sanar sino que aborda un tema tan difícil y cómo ha sido posible que a través del deporte se salven mujeres en riesgo de violencia”, sentenció.

La segunda edición de Kilómetros de Cambio se llevó a cabo del 16 al 18 de mayo de 2025.

Tags
Ironman 70.3 Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 8 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: