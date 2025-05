Psiquiatra acusada en juicio por muerte de Maradona: “Hice lo que podía y hasta más”

Buenos Aires — La psiquiatra Agustina Cosachov, una de los siete profesionales de la salud juzgados por la muerte de Diego Maradona , declaró el jueves que no se arrepiente del tratamiento que le brindó al exfutbolista y apuntó contra la empresa de medicina privada por las deficiencias en su internación domiciliaria.

Si bien reconoció que la empresa Swiss Medical e n un primer momento planteó un dispositivo de internación en una clínica de rehabilitación, reveló que “no era una alternativa viable, no era una opción” porque Maradona “no lo quería”.

“También se pensaba en una internación involuntaria y la familia no quería eso, y no había criterio porque no había riesgo inminente para sí o para terceros”, agregó Cosachov.