Puerto Rico camino al Junior Golf World Cup en Japón

El seleccionado juvenil de la Puerto Rico Golf Association (PRGA) jugará este mes en el 2026 Toyota Junior World Cup en Nagoya, Japón.

El torneo en el país del sol naciente se celebrará del 23 al 26 de junio.

Además del anfitrión, en el Mundial participará las naciones de Estados Unidos, Francia, Australia Tailandia, Africa del Sur, Kenia, Argentina, República Checa, Colombia y Canadá.

El equipo patrio, compuesto por Evan Peña, Ayden Febres y Fernando Leduc bajo la dirección de Eduardo Figueroa, logró el pase durante el clasificatorio celebrado el pasado abril en Miami, Florida.