Puerto Rico camino al Junior Golf World Cup en Japón
La isla clasificó al torneo mundialista que se celebrará en Nagoya del 23 al 26 de junio
16 de junio de 2026 - 5:21 PM
16 de junio de 2026 - 5:21 PM
El seleccionado juvenil de la Puerto Rico Golf Association (PRGA) jugará este mes en el 2026 Toyota Junior World Cup en Nagoya, Japón.
El torneo en el país del sol naciente se celebrará del 23 al 26 de junio.
Además del anfitrión, en el Mundial participará las naciones de Estados Unidos, Francia, Australia Tailandia, Africa del Sur, Kenia, Argentina, República Checa, Colombia y Canadá.
El equipo patrio, compuesto por Evan Peña, Ayden Febres y Fernando Leduc bajo la dirección de Eduardo Figueroa, logró el pase durante el clasificatorio celebrado el pasado abril en Miami, Florida.
Puerto Rico finalizó segundo (-14) detrás de los canadienses (-18) tras vencer a México y Guatemala durante una competencia de tres días, capturando uno de los dos pases disponibles.
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