Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Puerto Rico camino al Junior Golf World Cup en Japón

La isla clasificó al torneo mundialista que se celebrará en Nagoya del 23 al 26 de junio

16 de junio de 2026 - 5:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Equipo de Puerto Rico que jugará en el Mundial juvenil de Golf en Japón. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El seleccionado juvenil de la Puerto Rico Golf Association (PRGA) jugará este mes en el 2026 Toyota Junior World Cup en Nagoya, Japón.

El torneo en el país del sol naciente se celebrará del 23 al 26 de junio.

Además del anfitrión, en el Mundial participará las naciones de Estados Unidos, Francia, Australia Tailandia, Africa del Sur, Kenia, Argentina, República Checa, Colombia y Canadá.

El equipo patrio, compuesto por Evan Peña, Ayden Febres y Fernando Leduc bajo la dirección de Eduardo Figueroa, logró el pase durante el clasificatorio celebrado el pasado abril en Miami, Florida.

Puerto Rico finalizó segundo (-14) detrás de los canadienses (-18) tras vencer a México y Guatemala durante una competencia de tres días, capturando uno de los dos pases disponibles.

Tags
GolfJapón
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 16 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: