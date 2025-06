Su presencia en las competencias atrajo a detractores de la Ley de Éxito y Oportunidades Escolares de 2013 , firmada por el entonces gobernador de California, Jerry Brown. Esta norma estatal extiende la protección contra la discriminación por identidad de género y expresión de género a estudiantes transgénero y no conformes con su género, desde jardín de infantes hasta el duodécimo grado en las escuelas públicas.

¿Quién es AB Hernández?

Según un artículo de la publicación Capital & Main titulado “Trans Student Athlete AB Hernandez Finds Support in Her Town That Elected Trump” (La estudiante atleta trans A.B. Hernández encuentra apoyo en su ciudad que eligió a Trump), los abuelos de la joven emigraron a Estados Unidos desde México y El Salvador. La familia ha vivido en Jurupa Valley una ciudad ubicada en el noroeste del condado de Riverside, en el sur de California- por cerca de 30 años.