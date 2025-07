El reloj avanza rumbo al United States Smash 2025 , y la tenismesista puertorriqueña Adriana Díaz no esconde su entusiasmo por lo que espera lograr en el prestigioso evento.

“Estoy superemocionada por el US Smash. La mayoría de mi familia viajará para verme jugar y habrá grandes fanáticos locales. Así que estoy muy motivada. Me imagino llegando muy lejos. Me encantaría alcanzar los cuartos de final o algo mejor, y este es el evento en el que quiero lograrlo“, expresó Díaz, en declaraciones publicadas en el portal del evento.