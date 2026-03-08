Rafa Campos cierra fuerte, pero se queda con ganas de más en el Puerto Rico Open

Río Grande - Aunque no cerró como le hubiera gustado ante la afición boricua, el puertorriqueño Rafael “Rafa” Campos concluyó su participación en el Puerto Rico Open con un total de 278 golpes, 10 bajo par, resultado que lo mantenía con opciones de finalizar entre los primeros 10 del torneo.

Campos firmó este domingo en la tarde una tarjeta de 67 golpes (-5). En el hoyo 18, un par cuatro, buscó cerrar con birdie, pero no pudo concretarlo y terminó asegurando el par.

“Obviamente no fue el final que queríamos. Ese último putt cortito me dolió mucho porque la realidad es que la rodé muy bien y quería por lo menos terminar con un birdie frente a todo el mundo”, expresó Campos en conferencia de prensa luego de concluir su participación cerca de la 1:17 p.m.

“La realidad es que fue un buen torneo, bueno para la confianza. Los primeros dos o tres días tuve mucha dificultad, sentía que no le estaba pegando tan bien, pero me mantuve en el campo jugando lo más inteligente posible. Hoy le pegué mucho mejor. Tuve dos o tres tiritos malos, pero la realidad es que tuve muchas oportunidades muy buenas. La rodé muy bien, pero lamentablemente no metí nada hasta como la mitad de la ronda”, agregó el atleta.

Campos firmó tarjetas de 70 golpes en las primeras dos rondas, el jueves y el viernes, y añadió una de 71, uno bajo par, el sábado. Así, llegó a la jornada final de este domingo con un total de 211 golpes, empatado en la posición 33 y a siete del líder tras tres rondas, el estadounidense Ricky Castillo, que acumulaba 204.

Los otros tres boricuas que comenzaron la competencia —Chris Nido, Reinaldo Simoni y Evan Peña— no lograron superar el corte para disputar las últimas dos rondas.

“La realidad es que hice muy buenos putts en los últimos tres hoyos y ninguno entró, y eso obviamente dolió un poquito. Pero, en general, estoy muy contento con el apoyo que he recibido de todo el mundo. Me encantó ver a las personas siguiéndome y sentir el respaldo del pueblo de Puerto Rico. Estoy bien contento. Claro, en cuanto al resultado del torneo, me hubiese gustado hacer un poquito más”, reiteró Campos.

En la jornada de hoy, el boricua jugó los primeros seis hoyos en par. Luego consiguió su primer birdie en el séptimo, resultado que repitió en los hoyos 10, 11, 12, 14 y 15. En el hoyo 13, en cambio, anotó un bogey. Los últimos tres hoyos los cerró en par.

“Hubiese querido darme la oportunidad de ganar. Será para otro año. La realidad es que en los primeros dos o tres días no tuve el juego que necesitaba para ponerme arriba. Hoy verdaderamente lo tenía, pero simplemente no metí los putts. Tuve mucha dificultad esta semana leyendo los greens y con la bola rodando en los greens. Pero, en general, estoy contento”, abundó.

Campos también comentó sobre la configuración del campo del Grand Reserve Golf Club, que fue modificada para el Puerto Rico Open 2025, edición que no jugó tras recibir una invitación para el Arnold Palmer Invitational.

El golfista explicó que el nuevo orden obliga a los jugadores a ajustar su estrategia desde el inicio de la ronda. Según detalló, anteriormente el recorrido permitía cerrar con cuatro hoyos que ofrecían oportunidades reales para escalar posiciones, algo que ahora resulta mucho más complicado. De hecho, apuntó que con esta configuración es inusual ver a un jugador remontar desde tres o cuatro golpes atrás para colocarse en la pelea por el liderato.

“Las oportunidades se dan porque en verdad metí tiros increíbles, pero tienes que meter uno. Tienes que hacer muy buenos tiros y muy buenos putts para tener la oportunidad de moverte hacia arriba. Con esta configuración es más común ver a los líderes bajando que a alguien de atrás subiendo”, expresó Campos.

“La realidad es un buen diseño solamente cambia la estrategia. Hay que ser un poco más agresivo desde el principio y especialmente a mitad de la ronda para uno saber que cuando uno llega a esos últimos cuatro hoyos uno tiene que, como quien dice, sacar el mejor juego posible para tratar de moverte algo para arriba”.

“La confianza está subiendo”

En cuanto al aspecto de la confianza en su juego, manifestó que va en aumento, aunque todavía no está al cien por ciento.

“La confianza está subiendo. No te voy a decir que la tengo al 100%, pero sí creo que mi caddie y yo hicimos un tremendo trabajo hoy analizando muy bien el campo”, señaló.

