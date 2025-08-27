Reconocen el legado del luchador Mr. “Rayting” Ray González

El veterano luchador puertorriqueño Mr. “Rayting” Ray González fue reconocido este miércoles en el Salón de Próceres del Capitolio en San Juan, reuniendo a diversas personalidades de su industria, incluyendo al presidente de World Wrestling Council (WWC), Víctor Jovica, entre otros.

Oriundo del barrio Mameyal de Dorado, la senadora de dicho municipio Brenda Pérez Soto llevó a cabo un emotivo acto de reconocimiento a la trayectoria del luchador, cuya carrera se ha extendido por más de tres décadas en los cuadriláteros nacionales e internacionales.

“Con este reconocimiento resaltamos no solo los logros deportivos de (Ray) González, sino también su impacto cultural, social y generacional. Durante más de tres décadas ha inspirado a miles de fanáticos, demostrando disciplina, valentía y un legado que trasciende el ring”, expresó Pérez Soto.

A lo largo de su carrera, “Mr. Rayting” conquistó títulos de gran prestigio, incluyendo 25 reinados como Campeón Universal de la WWC, siete reinados como Campeón Mundial de la IWA y, además, se le reconoce haber ostentado el Campeonato Mundial de la NWA, hazaña lograda por muy pocos luchadores en la isla.

Este próximo sábado, González encabezará la cartelera del 52 Aniversario de WWC en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, donde se enfrentará a Eddie Colón en una histórica lucha de “Retiro vs. Retiro”, con la participación de dos árbitros especiales.

González marcó hitos importantes en la historia de la lucha libre: debutó en 1990 como “El Cóndor”, se consagró en la WWC bajo su nombre real, revolucionó la industria como Rey Fénix en la IWA, y se mantuvo vigente en múltiples épocas enfrentando a grandes figuras como Carlos Colón, Carly Colón, Savio Vega, Ricky Banderas, Scott Steiner y Alberto Del Rio, entre muchos más.