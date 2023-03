Las gestas de los atletas nacionales que han representado al país en los 19 Juegos Olímpicos en los que ha participado la isla fueron reconocidas este martes en la gala del 75 aniversario del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), que se celebró en el Antiguo Casino de Puerto Rico, en San Juan.

La vistosa y alegre actividad congregó a todos los medallistas olímpicos que están vivos, encabezados por las medallistas de oro Jasmine Camacho-Quinn y Mónica Puig. También estuvieron presentes el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), el alemán Thomas Bach, y el presidente de Panam Sports, el chileno Neven Illic.

La presidenta del Copur, Sara Rosario, fue la anfitriona de la actividad. Aprovechó su oportunidad para hacer un recuento de la historia de los 75 años del ente que preside desde el 2012. Es la primera y única mujer en estar al frente del organismo.

De hecho, Bach le entregó a Rosario el trofeo del COI.

PUBLICIDAD

Entre los reconocimientos otorgados, se le otorgó una trofeo escultórico a los 10 medallistas olímpicos vivos, comenzando con el boxeador Orlando Maldonado, que obtuvo bronce en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976.

“Siento mucha emoción. Yo no me lo esperaba. Estoy muy feliz y agradecido con este reconocimiento y con ver a tantos amigos. Me alegra por ellos también”, expresó Maldonado, quien compitió en la división de 48 kilogramos.

En términos similares se expresó Jaime Espinal, medallista de plata en el evento de lucha de las Olimpiadas de Londres 2012.

“Para mí esto es un orgullo, y me encanta que también reconozcan a los otros muchachos. Para mí es bien bonito”, apuntó Espinal. “Tener a nueve de los medallistas ha sido maravilloso, y compartir con Javier (Culson) siempre es un honor. Ver a Carlos Arroyo, también. Lo vi y lo paré para hablar sobre cómo es el retiro”, añadió.

A su lado, Culson -que obtuvo bronce en los 400 metros con vallas en Londres- compartió sensaciones parecidas a sus colegas.

“Me siento contento de compartir con los otros medallistas. Ha sido una actividad emocionante celebrar estos 75 años. Esta experiencia es inolvidable”, destacó.

Mientras, la exjugadora de sóftbol y abanderada de las Olimpiadas de Atlanta 1996, Ivelisse Echevarría, no pudo ocultar la emoción de ser parte de las celebraciones y de recibir un reconocimiento por su participación como la portadora de la enseña nacional.

“Es sumamente emocionante saber que eres parte de una gesta tan grande para el país. El privilegio y la bendición son inmensas”, puntualizó.