¡Reina absoluta de América! Adriana Díaz conquista su séptima corona panamericana

Adriana Díaz continuó su reinado histórico en el Campeonato Continental de la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF) al conquistar este domingo su séptima corona del torneo panamericano en Lima, Perú.

En el Polideportivo 3 de Videna, la utuadeña superó, por 4-2, a la canadiense nacida en China, Mo Zhan, de 37 años, para el séptimo campeonato continental en las últimas nueve ediciones.

Díaz, quien cumple 26 primaveras el próximo 31 de octubre, se quedó con la medalla de oro por tercer certamen consecutivo. Nadie más tiene más tiene esa cantidad de cetro individuales en la historia de la competencia.

“Adriana jugó bastante bien. Nunca es fácil ganarle a las oponentes de continente por muchas razones. La presión que eso conlleva, puntos de ranking...cuando eres el campeón, en este caso la campeona, defender tantas veces, usualmente Adri es grande”, dijo Bladimir Díaz, padre y entrenador de Adriana, a El Nuevo Día vía texto.

PUBLICIDAD

Díaz era la primera sembrada en el torneo como bicampeona defensora. Tuvo bye en la ronda inicial de 64. En la ronda d 32 derrotó 4-1 a Olivia Wang.

En las mejores 16 despachó, también 4-1, a la mexicana Arantxa Cossio.

Los cuartos de final fueron frente a la brasileña Victoria Strassburger (13) vía barrida 4-0; y las semifinales ante Lily Zhang, tercera sembrada en América, 4-2.

“Estamos bien contentos y complacidos. Seguimos trabajando durísimo. Sale esta noche (domingo) para Francia a jugar en Champions y después Frankfurt. Así que esto continúa”, agregó.

Díaz está número 20 en el escalafón mundial de la ITTF. Zhang, por su parte, es la 56 en el planeta.

La boricua cayó en el primer set, 11-4, frente a la campeona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Guadalajara 2011 y cinco veces olímpica.

Acto seguido, la boricua dominó por tres parciales consecutivos (11-9, 11-4 y 11-5) para tomar control del juego.

Zhan, quinta en el escalafón mundial de América, respondió en el quinto parcial con un 11-7, pero Díaz despejó las dudas al tomar ventaja de 7-0 en el sexto, camino a reafirmar su hegemonía panamericana.