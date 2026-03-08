Ricky Castillo conquista el Puerto Rico Open y logra su primer título del PGA Tour
El estadounidense cerró con 67 golpes para terminar con 271 (-17) en el torneo disputado en el Grand Reserve Golf Club
8 de marzo de 2026 - 6:21 PM
8 de marzo de 2026 - 6:21 PM
Río Grande - El estadounidense Ricky Castillo conquistó este domingo su primer título del PGA Tour al ganar el Puerto Rico Open con un acumulado de 271 golpes (-17), tras cerrar con una ronda de 67 (-5).
El jugador de 25 años subió a lo más alto del torneo en esta edición, luego de haber terminado empatado en la posición 64 en la competencia de 2025, celebrada en el Grand Reserve Golf Club.
“Significa mucho (ganar su primer torneo del PGA Tour). Es algo que he querido lograr desde que era un niño: ser ganador en el PGA Tour. Y poder decir ahora que soy un ganador del PGA Tour es, sin duda, algo muy especial", expresó el deportista luego de su victoria.
Castillo, quien al finalizar la primera ronda no figuraba entre los primeros tres puestos, se colocó tercero —empatado con otros tres golfistas— tras la segunda jornada. Para el sábado, ya había ascendido al liderato con tres rondas idénticas de 68 golpes, cuatro bajo par, para un acumulado de 204 (-12).
Con el triunfo, el campeón se llevó 300 puntos para la FedEx Cup, un premio cercano a los $720,000, una exención de dos años en el PGA Tour y la clasificación al The Players Championship.
La segunda posición fue para su compatriota Chandler Blanchet, con 272 golpes (-16), seguido por Blades Brown, quien llegó a ocupar el primer lugar en un momento durante la ronda de esta tarde, pero cerró con 274 (-14).
Por su parte, el boricua Rafael “Rafa” Campos concluyó su participación con un total de 278 golpes, 10 bajo par, resultado que lo ubicó en la posición número 16, empatado con otros cuatro jugadores.
Al referirse a cómo manejó sus emociones cuando Brown subió a la primera posición, sostuvo que la clave fue mantenerse enfocado.
“Siento que lo más importante es mantenerse enfocado y, ya sabes, ir golpe a golpe. Eso es lo más difícil de estar aquí en el PGA Tour: es muy fácil adelantarte y empezar a pensar en lo que significa ganar y en todas las cosas que eso puede traerte", expresó.
“Realmente tienes que mantenerte concentrado y enfocarte en lo que puedes controlar. Eso fue lo más importante para mí. Sentí que ni siquiera me preocupé mucho por dónde estaban los demás. Simplemente entendí que iba a jugar mi juego, y si al final eso era lo mejor, pues entonces lo era”, expuso.
En cuanto a la diferencia entre su actuación en el Puerto Rico Open de este año y la del 2025, explicó que conseguir un putter nuevo en el Sony Open en Hawaii le ayudó mucho a mejorar su desempeño.
Castillo terminó esa competencia empatado en la posición 31 con tarjeta de 274 (-6).
“Una de las cosas importantes fue que este año conseguí un putter nuevo en el Sony Open, que empecé a usar en los campos en la isla, donde los greens tienen más grano y son un poco más difíciles. Jugué muy bien con él en el Sony y esta semana llegué sintiéndome realmente bien con el putt. Hice muchos buenos putts y sentí que eso definitivamente me ayudó mucho aquí“.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: