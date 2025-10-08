Ryan Sánchez se mantiene en los tribunales contra la Federación de Atletismo

El semifondista Ryan Sánchez apelará en los tribunales de Puerto Rico como seguimiento a la suspensión que le impuso este año la Federación de Atletismo de Puerto Rico (Fapur), según dijo el abogado del atleta a un medio especializado en pista y campo.

El abogado de Sánchez, el licenciado Iván Ayala Cruz, no estuvo disponible para este medio.

El caso de Sánchez contra la Fapur es un recurso de demanda que solicitó el atleta, en el que argumenta que el organismo tomó represalias contra él y le privó de estar activo para clasificar al pasado Mundial, así como de estar activo en parte de la temporada 2026.

El caso está en el Tribunal de San Juan ante el juez Anthony Cuevas.

El Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) está incluido en la demanda junto a la Fapur, que es afiliado al Copur.

En septiembre pasado, la Fapur anunció la nueva medida disciplinaria tomada contra el correcor de 800 metros, luego de que este incumpliera con la sanción previa que le impedía participar de cualquier competencia local e internacional durante un periodo de tres meses. Le impuso una suspensión temporal de seis meses, hasta febrero de 2026.

La apelación que radicaría Ayala Cruz obedece a que el Tribunal acogió una acción de desestimación solicitada este mes por la defensa de la Fapur, que lidera la licenciada Sheila Quiñones González.

Sánchez ha representado a Puerto Rico y a la Federación en múltiples eventos internacionales. Ha sido medallista en Juegos Centroamericanos y del Caribe, así como en Panamericanos.

Sánchez fue olímpico en Tokio 2020, en donde la Fapur también llevó en los 800 metros a Wesley Vázquez y Andrés Arroyo.