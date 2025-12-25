Seth Rollins considera la entrada de Bad Bunny en Backlash como una de las mejores de la historia
La superestrella de la WWE recordó la aparición del artista puertorriqueño en el evento celebrado en suelo boricua
25 de diciembre de 2025 - 2:05 PM
25 de diciembre de 2025 - 2:05 PM
La estrella de la WWE Seth Rollins calificó la aparición de Bad Bunny en Backlash como una de las entradas más espectaculares de la historia de la compañía, durante una entrevista con el actor y comediante Jay Mohr.
Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del cantante, utilizó su propio tema “Chambea” el 6 de mayo de 2023 previo a su entrentamiento contra el también boricua Damian Priest.
“No fue solo una entrada, fue una experiencia completa”, señaló Rollins, destacando la conexión genuina del “Conejo Malo” con los fanáticos y su respeto por la industria.
Desde su debut en WWE, Bad Bunny ha sido reconocido por su compromiso y desempeño dentro del ring, ganándose el respaldo tanto de la audiencia como de las superestrellas del roster.
Seth Rollins says Bad Bunny's entrance at WWE Backlash was the sickest entrance he's seen in his life.— Fightful Wrestling (@Fightful) December 23, 2025
(Mohr Stories) pic.twitter.com/EeBChGtFfs
“Es la entrada más espectacular que jamás verás, se los digo... Es ‘Top Ten’ de todos los tiempos”, agregó.
Aquello fue la última presentación de Bad Bunny en la empresa, aunque en múltiples ocasiones ha manifestado su intención de volver a colaborar con la WWE.
El puertorriqueño enfrentó a su compatriota Priest en la lucha callejara ante la presencia de más de 18,000 fanáticos.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: