Otros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Seth Rollins considera la entrada de Bad Bunny en Backlash como una de las mejores de la historia

La superestrella de la WWE recordó la aparición del artista puertorriqueño en el evento celebrado en suelo boricua

25 de diciembre de 2025 - 2:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tal y como se esperaba, el público estalló de la emoción al Bad Bunny hacer su entrada al Coliseo de Puerto Rico.El artista urbano llegó para su combate contra Damian Priest, de ascendencia puertorriqueña, con una colección de "armas" como palos, botes de basura y hasta sillas.Al final, Bad Bunny fue alzado en hombros por Rey Mysterio y los miembros del Latino World Order (L.W.O.). El artista también se abrazó con la bandera de Puerto Rico.
1 / 28 | Seth Rollins considera la entrada de Bad Bunny en Backlash como una de las mejores de la historia. Tal y como se esperaba, el público estalló de la emoción al Bad Bunny hacer su entrada al Coliseo de Puerto Rico. - David Villafañe Ramos
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La estrella de la WWE Seth Rollins calificó la aparición de Bad Bunny en Backlash como una de las entradas más espectaculares de la historia de la compañía, durante una entrevista con el actor y comediante Jay Mohr.

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del cantante, utilizó su propio tema “Chambea” el 6 de mayo de 2023 previo a su entrentamiento contra el también boricua Damian Priest.

“No fue solo una entrada, fue una experiencia completa”, señaló Rollins, destacando la conexión genuina del “Conejo Malo” con los fanáticos y su respeto por la industria.

Desde su debut en WWE, Bad Bunny ha sido reconocido por su compromiso y desempeño dentro del ring, ganándose el respaldo tanto de la audiencia como de las superestrellas del roster.

“Es la entrada más espectacular que jamás verás, se los digo... Es ‘Top Ten’ de todos los tiempos”, agregó.

Aquello fue la última presentación de Bad Bunny en la empresa, aunque en múltiples ocasiones ha manifestado su intención de volver a colaborar con la WWE.

El puertorriqueño enfrentó a su compatriota Priest en la lucha callejara ante la presencia de más de 18,000 fanáticos.

Bad Bunny se queda con el Choli en la cartelera Backlash de la WWE

Bad Bunny se queda con el Choli en la cartelera Backlash de la WWE

Bad Bunny vence a Damian Priest en una lucha callejera en donde también intervienen Savio Vega y Carlito Caribbean Cool

Lucha libre WWE Bad Bunny Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
