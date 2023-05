El éxito global de Bad Bunny en la industria de la música y entretenimiento abrió la puerta para que el boricua persiguiera una de sus verdaderas pasiones: la lucha libre.

Mientras crecía su fama en el mundo, el Conejo Malo incluyó en sus vídeos musicales a figuras de la industria de la WWE como Ric Flair en “Chambea”; Stone Cold Steve Austin en “¿Quién tu eres?” y Booker T en el tema que lleva el mismo nombre del luchador.

Benito Martínez Ocasio, nombre real del trapero, fortaleció su relación con la compañía tras su debut en el cuadrilátero en abril 2021 en WrestleMania 37 en una lucha semiestelar, en la cual hizo pareja con el también boricua Damian Priest.

Numerosas celebridades han pasado por la WWE, pero la seriedad y compromiso que toma Bad Bunny con sus apariciones para resaltar el producto le ha ganado el respeto con los altos ejecutivos en la compañía que genera cientos de millones de dólares al año.

El resultado: lograr un acuerdo con la WWE para traer de vuelta a Puerto Rico una cartelera de “pague por ver” con Backlash, celebrándose el sábado en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Desde 2005 no se celebraba una velada de la WWE de dicha talla en la isla en el “Choliseo”.

El pacto también tuvo en suelo boricua el programa semanal “Smackdown Live!”, que se transmite por FOX, el viernes como antesala de la cartelera de anoche.

Bad Bunny enfrentó a Priest en la lucha callejara ante la presencia de sobre 18,00 fanáticos.

Aunque ahora es su rival, Priest resaltó el empeño del intérprete de “Tití me preguntó” con la lucha libre y de crear un puente para más visitas de la WWE a Puerto Rico y el mercado latinoamericano.

“Hacer este evento aquí es bien difícil porque, en otros países, es más fácil tener el equipo para la transmisión televisiva. Para Puerto Rico, hay que llevar todo. Se le hace difícil a la compañía. Por eso han tardado tanto tiempo en regresar (con un evento por televisión)”, señaló Priest a El Nuevo Día.

“Quisiera pensar que esto abrirá la puerta para más eventos en la isla. Eso es lo que queremos. No solo para Puerto Rico, quiero más programas en vivo en otros lugares de Latinoamérica. Si visitamos, es una vez al año. En mi caso, no he luchado fuera de Puerto Rico y México con la WWE. Eso no es suficiente. Necesitamos más eventos en otros lugares para que el mundo nos vea. Creo que es el primer paso para oportunidades como esta”, dijo Priest a El Nuevo Día.

Dentro de su cargada agenda, Bad Bunny ha encontrado espacio para no solo luchar en WrestleMania, sino también en el Royal Rumble (2022). En el pasado WrestleMania en Los Ángeles, fue comentarista en la mesa de español durante la lucha entre Rey Mysterio y Dominik Mysterio.

Bad Bunny ayudó a Rey a ganar la lucha, quitándole una cadena a Dominik que iba a usar para golpear a su padre. Como Dominik está asociado con Priest en el grupo “The Judgmente Day”, Priest atacó a Bad Bunny en el Monday Night Raw el pasado 4 de abril, abriendo la puerta para la lucha del sábado en Puerto Rico.

“Puedo decir que tengo respeto por lo que ha hecho para nosotros en la lucha libre. Sé que tiene el amor, pero solo porque te gusta algo no quiere decir que lo vas a dar todo y poner tantos ojos en nosotros. Él lo hace con orgullo y sin pena. Eso es algo que siempre se va a quedar conmigo”, agregó Priest.

Dominik, hijo de Mysterio y uno de los rudos más odiados en la programación de la WWE, se unió a las palabras de Priest para aplaudir el trabajo de Bad Bunny como embajador de la lucha libre en el mercado latino.

“Es un paso para mejorar los lazos con Latinoamérica. Es algo grande que Bad Bunny pudo hacer y con la cartelera que trajo con Brock Lesnar y Cody Rhodes; Rhea Ripley y Zelina Vega. Creo que este pay per view abrirá las puertas para más “Premium Live Events” en otros países. Ojalá sea en México y en Brasil, que tenemos muchos aficionados”, comentó Dominik.

“Es increíble poder ver cómo él maneja su carrera. Poder tener sus conciertos en Coachella y luego venir a entrenar para su lucha en Puerto Rico. Puso su tiempo también entrenando para su lucha en WrestleMania. El respeto que le tienes que tener al deporte, algo que hace él, mis respetos a él porque es algo que muchas personas luego no quieren hacer después de sentir los golpes o correr las cuerdas. En nuestro deporte duele, y que él tome su tiempo para hacer esto, lo hace especial”, añadió.

Al nivel de Bad Bunny, el “youtuber” Logan Paul, quien reside en Puerto Rico, también ha cargado la bandera de la WWE con seriedad al convertirse en luchador estelar de la empresa a tiempo parcial.

WWE continuará con su gira de “Premium Live Events” en mercados internacionales cuando presente “Night of Champions” en Arabia Saudí en mayo y “Money in the Bank” en julio en Londres, Inglaterra.