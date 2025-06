Sin suerte los boricuas en el Belmont Stakes

El Establo Sonata , de origen boricua, no pudo ver en acción el sábado a su ejemplar Arzak , que iba a correr en un clásico del undercard . La prueba, en calendario para la novena carrera de 14 que había en el programa, fue cancelada por mal tiempo

En la carrera, el jinete boricua y salón de la fama, John Velázquez , condujo a Crudo , al que colocó cerca de la punta en vías a la primera curva y se mantuvo en esa posición hasta entrada en la recta final, cuando Velázquez no lo montó más al verse fuera de opciones.

Crudo y Hill Road no eran candidatos en el Belmont Stakes.

Por su parte, Velázquez, quien ha ganado dos Belmont en su carrera, sí tuvo éxito en el undercard del viernes y sábado en Saratoga, cuando combinó tres victorias en clásicos de Grado 1 ó 3, incluido un “carrerón” sobre She Feels Pretty en el New York Stakes, y agregó otro primer lugar en un clásico regular.

El jinete José Luis Ortiz, quien no montó en el Belmont Stakes, ganó en el undercard un clásico de Grado 3 al triunfar con Nitrogen en el Wonder Again Stakes. También se anotó un primer lugar en una carrera de reclamo.