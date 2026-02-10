Special Olympics Puerto Rico inicia su programación deportiva 2026 con tenis de mesa

Una dinámica y fogosa competencia dio inicio a la programación deportiva del año 2026 de Special Olympics Puerto Rico (SOPR) al celebrar el Torneo Nacional de Tenis de Mesa en la Escuela Luis Palés Matos, “La Esperanza”, de San Juan.

El evento reunió a tenimesistas con experiencia nacional e internacional dentro de la programación de Olimpiadas Especiales, quienes demostraron sus habilidades en la competencia, la primera de varias paradas a celebrarse durante el año, múltiples torneos que servirán como requisito para participar en los tradicionales Juegos Nacionales de SOPR, que este año se llevarán a cabo en Ponce en el mes de octubre.

Johnell Torres, medallista de oro en los pasados Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales, celebrados en Paraguay, obtuvo el primer lugar del nivel 1 al superar 11-6 y 12-10 a Ian Velázquez, mientras que Alexa Santana obtuvo la medalla de oro del nivel 2 al vencer 11-6 y 11-6 a Jezriel Burgos.

“Fue una gran experiencia. Siempre es bueno jugar con los compañeros de tenis de mesa. En general fue un buen torneo, todos los atletas de Special Olympics han mejorado, fueron juegos muy buenos”, explicó Torres, natural de Morovis, en un comunicado de prensa.

Por su parte, Yamil Benítez y Nicolle Amill finalizaron con las medallas de oro y plata, respectivamente, en la competencia del nivel 3, mientras que en la acción de la categoría de dobles unificados Víctor Sánchez y Abdiel Gómez finalizaron el primer lugar al vencer 12-10 y 11-8 a Yesué Rodríguez y Sebastián Miranda.

Amill también participó en eventos internacionales al finalizar en el cuarto lugar en los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales en los Emiratos Árabes, celebrados en el 2019.

El próximo evento oficial de tenis de mesa de SOPR está programado para celebrarse el 28 de febrero, dentro de la programación competitiva del inicio de temporada 2026 de la Federación Puertorriqueña de Tenis de Mesa, en el Albergue Olímpico Germán Rieckehoff Sampayo en Salinas.