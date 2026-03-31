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Tiger Woods llevaba pastillas de hidrocodona en el bolsillo y los ojos inyectados en sangre en el lugar del accidente

Un informe de la oficina del sheriff detalla el estado de la estrella del golf

31 de marzo de 2026 - 11:30 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El golfista Tiger Woods junto a su vehículo volcado en Jupiter Island, Florida, el viernes 27 de marzo de 2026. (AP Photo/Jason Oteri) (Jason Oteri)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Jupiter Island, Florida - Los ojos de Tiger Woods estaban inyectados en sangre y vidriosos, sus pupilas dilatadas y tenía pastillas de hidrocodona en el bolsillo cuando fue entrevistado en su accidente de coche la semana pasada en Florida, según un informe de la oficina del sheriff publicado el martes.

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Los movimientos de Woods eran lentos y letárgicos, y estaba sudando mientras hablaba con los agentes, según un informe del incidente publicado por la Oficina del Sheriff del condado de Martin.

Según el informe, los agentes encontraron en su bolsillo dos pastillas blancas, identificadas como hidrocodona, un opiáceo utilizado para tratar el dolor.

Cuando un ayudante del sheriff le preguntó si tomaba algún medicamento con receta. Woods dijo: “Tomo algunos”.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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