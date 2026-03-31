Tiger Woods llevaba pastillas de hidrocodona en el bolsillo y los ojos inyectados en sangre en el lugar del accidente

Jupiter Island, Florida - Los ojos de Tiger Woods estaban inyectados en sangre y vidriosos, sus pupilas dilatadas y tenía pastillas de hidrocodona en el bolsillo cuando fue entrevistado en su accidente de coche la semana pasada en Florida, según un informe de la oficina del sheriff publicado el martes.

Los movimientos de Woods eran lentos y letárgicos, y estaba sudando mientras hablaba con los agentes, según un informe del incidente publicado por la Oficina del Sheriff del condado de Martin.

Según el informe, los agentes encontraron en su bolsillo dos pastillas blancas, identificadas como hidrocodona, un opiáceo utilizado para tratar el dolor.

Cuando un ayudante del sheriff le preguntó si tomaba algún medicamento con receta. Woods dijo: “Tomo algunos”.