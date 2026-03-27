Informes: implicado Tiger Woods en un accidente de tráfico con vuelco en Florida

Jupiter Island, Florida - Tiger Woods estuvo involucrado en un accidente automovilístico con vuelco el viernes, la Oficina del Sheriff del Condado de Martin ha dicho a los medios de comunicación.

Las autoridades dicen que el accidente se produjo poco después de las 2:00 p.m. no muy lejos de donde Woods vive en Jupiter Island. No hubo otros detalles, aunque CBS 12 citó una fuente diciendo que no había heridos graves.

El responsable de Woods en Excel Sports no respondió inmediatamente a un mensaje de texto en busca de información.

Era la tercera vez que Woods se veía implicado en un accidente de tráfico, la última en febrero de 2021, cuando su todoterreno se salió de una carretera costera de Los Ángeles a gran velocidad, lo que le provocó múltiples lesiones en piernas y tobillos. Woods dijo más tarde que los médicos consideraron la amputación.