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Informes: implicado Tiger Woods en un accidente de tráfico con vuelco en Florida

Los primeros informes indican que no hay heridos graves

27 de marzo de 2026 - 4:10 PM

Updated At

Actualizado el 27 de marzo de 2026 - 5:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tiger Woods del Jupiter Links Golf Club juega un tiro desde un bunker en el hoyo ocho, durante el último día del torneo de golf TGL, el martes 24 de marzo de 2026, en Palm Beach Gardens Fla. (AP Photo/Reinhold Matay) (Reinhold Matay)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Jupiter Island, Florida - Tiger Woods estuvo involucrado en un accidente automovilístico con vuelco el viernes, la Oficina del Sheriff del Condado de Martin ha dicho a los medios de comunicación.

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Las autoridades dicen que el accidente se produjo poco después de las 2:00 p.m. no muy lejos de donde Woods vive en Jupiter Island. No hubo otros detalles, aunque CBS 12 citó una fuente diciendo que no había heridos graves.

El responsable de Woods en Excel Sports no respondió inmediatamente a un mensaje de texto en busca de información.

Era la tercera vez que Woods se veía implicado en un accidente de tráfico, la última en febrero de 2021, cuando su todoterreno se salió de una carretera costera de Los Ángeles a gran velocidad, lo que le provocó múltiples lesiones en piernas y tobillos. Woods dijo más tarde que los médicos consideraron la amputación.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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Breaking NewsTiger Woods
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