12 de octubre de 2025
89°bruma
Deportes
Tiger Woods se somete a su séptima cirugía de espalda para reemplazar un disco

El golfista no ha jugado desde el año pasado, cuando sufrió una derrota en el desempate en el Campeonato PNC

12 de octubre de 2025 - 1:19 PM

Tiger Woods no precisó cuánto tiempo el procedimiento lo mantendría alejado del golf. (David J. Phillip)
Por Doug Ferguson / The Associated Press

Tiger Woods se sometió a una séptima cirugía de espalda, esta vez para reemplazar un disco lumbar que le causaba dolor y problemas de movilidad.

Woods afirmó en las redes sociales que se sometió a la cirugía en Nueva York y expresó que fue la decisión correcta para su salud y sus problemas de espalda.

No precisó cuánto tiempo el procedimiento lo mantendría alejado del golf, ni tampoco si planea participar en su torneo Hero World Challenge, en las Bahamas, o en el Campeonato PNC junto a su hijo, Charlie. Ambos eventos se celebran en diciembre.

No ha jugado desde el año pasado, cuando sufrió una derrota en el desempate en el Campeonato PNC.

Fue su segunda cirugía del año: se sometió a una en marzo después de romperse el tendón de Aquiles izquierdo. En los últimos 13 meses, Woods ha ido dos veces al quirófano.

El golfista comentó que consultó a médicos y cirujanos tras experimentar dolor y falta de movilidad en su espalda.

“Las exploraciones determinaron que tenía un disco colapsado en L4/5, fragmentos de disco y un canal espinal comprometido”, dijo Woods el sábado. “Opté por reemplazar mi disco ayer, y ya sé que tomé una buena decisión para mi salud y mi espalda”.

Woods se sometió a la primera de sus siete cirugías de espalda en abril de 2014, lo que eventualmente llevó a fusionar su espalda baja en 2017. Un año después, ganó el Campeonato del Tour y en 2019 capturó su 15º major y su quinta chaqueta verde en el Masters.

Ahora su espalda es sólo una entre varias partes de su cuerpo que han presentado lesiones en los últimos cinco años. Lo más grave fue un accidente automovilístico en febrero de 2021 que destrozó su pierna y tobillo derechos, lo que, según Woods, casi llevó a la decisión de amputar.

Logró regresar un año después en el Masters de 2022.

Desde el accidente automovilístico, Woods ha jugado solo 15 veces en los últimos cuatro años, cuatro de ellas en el Campeonato PNC donde puede usar un carrito para el evento de 36 hoyos.

GolfTiger Woods
Doug Ferguson / The Associated Press
Deportes
